Обстріли України — Росія збільшує виробництво "шахедів"

Російський дрон "Шахед". Фото: roboflow.com

Росія щодня виготовляє до 90 дронів-камікадзе типу "шахед". В Кремлі вже замислюються про п’ятикратне збільшення цього обсягу.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За його словами, хоча "шахед" є досить простою моделлю з технічної точки зору, нарощення виробництва до 500 одиниць на добу — це надзвичайно амбітна мета.

"Я думаю, що це не зовсім можливо. Хоча це і проста машина, проста модель, але комплектація, логістика і таке інше…" — зазначив Криволап.

Водночас експерт підкреслив, що Україна має бути готовою до найгірших сценаріїв.

"Ми повинні бути готові й до того, що буде 500 "шахедів". А для цього треба серйозно переглядати нашу систему боротьби саме із "шахедами", — наголосив він.

Нагадаємо, що раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Олександр Коваленко заявив, що Росія має намір збільшити кількість дронів для обстрілів у найближчі місяці.

При цьому українські оператори Сил безпілотних систем успішно розкрили новий спосіб знищення "шахедів".