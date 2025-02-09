АТЕШ передал Силам обороны данные о расположении нефтебазы в РФ

Обнаруженная партизанами "АТЕШ" нефтебаза. Фото: АТЕШ

Участники партизанского движения "АТЕШ" разведали местонахождение нефтяной базы российских захватчиков в Смоленской области. Собранная информация уже попала в руки представителей Сил обороны Украины.

Об этом движение "АТЕШ" сообщило на своей странице в Telegram в воскресенье, 9 февраля.

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Снимок расположения базы. Фото: "АТЕШ"

Обнаружена нефтебаза оккупантов

"Агент нашего движения провел успешную разведку нефтебазы в н. п. Стодолище, Смоленская область. Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины и взяты в работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные очень заинтересованы в уничтожении этого объекта. Ранее по Смоленской области уже были нанесены успешные удары по российской топливной инфраструктуре:

в апреле 2024 года была поражена нефтебаза в н. п. Раздорово;

31 декабря нанесен удар по нефтебазе в Ярцево.

"Теперь настала очередь еще одного важного логистического узла оккупантов", — говорится в сообщении партизан.

Сообщается, что уничтожение таких объектов нанесет серьезный удар по снабжению российских войск в приграничных районах, а именно Белгородской, Воронежской и Брянской областях. Стоит отметить, что наиболее критично это скажется на Курской области, где сейчас идут ожесточенные бои.

Обнаруженная партизанами нефтебаза. Фото: "АТЕШ"

Нефтебаза в Смоленской области. Фото: "АТЕШ"

Ранее мы писали, что представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили место расположения дивизиона российских катеров во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны "АТЕШ" обнаружили секретную часть ядерного управления Минобороны России. Она расположена на Дальнем Востоке.