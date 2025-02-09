АТЕШ передав Силам оборони дані про розташування нафтобази в РФ

"АТЕШ" розвідав нафтобазу РФ в Смоленській області — фото
Учасники партизанського руху "АТЕШ" розвідали місцезнаходження нафтової бази російських загарбників у Смоленській області. Зібрана інформація вже потрапила до рук представників Сил оборони Україні.
Про це рух "АТЕШ" повідомив на своїй сторінці у Telegram у неділю, 9 лютого.
Виявлено нафтобазу окупантів
"Агент нашого руху провів успішну розвідку нафтобази у н. п. Стодолище, Смоленська область. Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України та взяті в роботу", — говориться у повідомленні.
Зазначається, що українські військові дуже зацікавлені у знищенні цього об'єкту. Раніше по Смоленській області вже було завдано успішних ударів по російській паливній інфраструктурі:
- у квітні 2024 року була вражена нафтобаза в н. п. Раздорово;
- 31 грудня завдано удару по нафтобазі у Ярцевому.
"Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", — говориться у повідомленні партизанів.
Повідомляється, що знищення таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах, а саме Білгородській, Воронезькій та Брянській областях. Варто зазначити, що найбільш критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають запеклі бої.
Раніше ми писали, що представники партизанського руху "АТЕШ" виявили місце розташування дивізіону російських катерів у тимчасово окупованому Криму.
Також партизани "АТЕШ" виявили секретну частину ядерного управління Міноборони Росії. Вона розташована на Далекому Сході.
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