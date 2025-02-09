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"АТЕШ" розвідав нафтобазу РФ в Смоленській області — фото

9 лютого 2025 11:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
АТЕШ передав Силам оборони дані про розташування нафтобази в РФ
Виявлена партизанами "АТЕШ" нафтобаза. Фото: АТЕШ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Учасники партизанського руху "АТЕШ" розвідали місцезнаходження нафтової бази російських загарбників у Смоленській області. Зібрана інформація вже потрапила до рук представників Сил оборони Україні.

Про це рух "АТЕШ" повідомив на своїй сторінці у Telegram у неділю, 9 лютого.

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знімок розташування бази
Знімок розташування бази. Фото: "АТЕШ"

Виявлено нафтобазу окупантів

"Агент нашого руху провів успішну розвідку нафтобази у н. п. Стодолище, Смоленська область. Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України та взяті в роботу", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові дуже зацікавлені у знищенні цього об'єкту. Раніше по Смоленській області вже було завдано успішних ударів по російській паливній інфраструктурі:

  • у квітні 2024 року була вражена нафтобаза в н. п. Раздорово;
  • 31 грудня завдано удару по нафтобазі у Ярцевому.

"Тепер настала черга ще одного важливого логістичного вузла окупантів", — говориться у повідомленні партизанів.

Повідомляється, що знищення таких об'єктів завдасть серйозного удару по постачанню російських військ у прикордонних районах, а саме Білгородській, Воронезькій та Брянській областях. Варто зазначити, що найбільш критично це позначиться на Курській області, де зараз тривають запеклі бої.

нафтобаза
Виявлена партизанами нафтобаза. Фото: "АТЕШ"
знімки нафтобази
Нафтобаза у Смоленській області. Фото: "АТЕШ"

Раніше ми писали, що представники партизанського руху "АТЕШ" виявили місце розташування дивізіону російських катерів у тимчасово окупованому Криму.

Також партизани "АТЕШ" виявили секретну частину ядерного управління Міноборони Росії. Вона розташована на Далекому Сході.

ЗСУ війна в Україні АТЕШ Сили оборони України нафтобаза
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