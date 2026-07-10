Атаки РФ на АЗС не влияют на логистику ВСУ

Последствия нападения РФ на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Атаки российских войск на украинские автозаправочные станции не влияют на обеспечение Сил обороны. Военные используют собственные мобильные заправочные комплексы, поэтому не зависят от гражданских АЗС.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Удары по АЗС направлены на оказание давления на гражданское население

По словам Маляревича, российские атаки на гражданские объекты топливной инфраструктуры не влияют на работу украинской армии. Он пояснил, что военная логистика не зависит от стационарных гражданских автозаправочных станций.

Представитель бригады отметил, что Силы обороны используют собственные мобильные заправочные комплексы, которые обеспечивают потребности воинских подразделений.

В то же время он считает, что удары по АЗС связаны не с военными целями, а направлены на оказание дополнительного давления на население и экономику Украины.

По его словам, российские войска таким образом пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре, однако это не влияет на способность украинских военных выполнять боевые задачи.

"Мы уничтожаем российскую нефтепереработку и логистику. У нас уже нет нефтеперерабатывающих заводов, поэтому они думают, что у нас ещё можно уничтожить — заправочные станции. Военных это вообще никак не касается, потому что у нас есть собственная логистика и мобильные заправочные комплексы, и мы не пользуемся стационарными комплексами. Это террор против местного населения и экономический террор. Здесь нужно продолжать делать то, что мы делаем. Но последствия, которые это влечет, гораздо серьезнее. Сегодня 43% российской нефтепереработки уничтожено", — заявил Олесь Маляревич.

Новини.LIVE сообщали, что за последний месяц в Украине было разрушено около 200 автозаправочных станций из примерно 5 тысяч действовавших ранее. Россия может и в дальнейшем усиливать атаки на топливную инфраструктуру, ведь обеспечить защиту каждого такого объекта средствами противовоздушной обороны невозможно.

Новини.LIVE писали, что эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что мобильные автозаправочные станции не могут стать полноценным решением проблемы с обеспечением топливом в случае российских атак. По его словам, такие объекты также остаются уязвимыми для ударов.