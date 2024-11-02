Война в Украине — Россия усиливает атаки дронами на Украину

Система ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия не перестает обстреливать Украину ударными беспилотниками. Враг планирует перейти на круглосуточный формат подобных атак.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Коваленко заявил, что российские войска пытаются перейти на круглосуточный формат атак "шахедами".

"Такие атаки имеют как военные цели ради экономии ракет, так и разведывательные", — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он добавил, что одной из целей также является попытка усилить психологическое давление на украинское население, чтобы сломать мотивацию к сопротивлению.

По словам Коваленко, Украина готовит новые способы сбивания ударных дронов.

Сообщение Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, российские войска продолжают атаковать Киев беспилотниками. В настоящее время обломки ударных дронов упали в шести районах столицы.

Ранее мы писали о том, что россияне в течение последних суток несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Украине 2 ноября. Он заявил, что давление на Россию и ее союзников недостаточно.