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Атака "шахедами" — в ЦПД пояснили основні цілі

2 листопада 2024 13:18
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Росія посилює атаки дронами на Україну
Система ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російська армія не припиняє обстрілювати Україну ударними безпілотниками. Ворог планує перейти на цілодобовий формат подібних атак.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Коваленко заявив, що російські війська намагаються перейти на цілодобовий формат атак "шахедами".

"Такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні", — зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Він додав, що однією із цілей також є спроба посилити психологічний тиск на українське населення, аби зламати мотивацію до спротиву.

За словами Коваленка, Україна готує нові способи збиття ударних дронів.

атака шахедами
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками. Наразі уламки ударних дронів впали у шістьох районах столиці.

Раніше ми писали про те, що росіяни протягом останньої доби декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні 2 листопада. Він заявив, що тиск на Росію та її союзників недостатній.

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