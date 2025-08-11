Удар РФ по Запорожью — количество раненых растет

Спасатели на месте удара РФ по Запорожью 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеской атаки количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 21 раненом.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

Удар по Запорожью 10 августа — количество раненых растет

В воскресенье, 10 августа, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеского обстрела пострадали гражданские жители города.

По состоянию на 11:57 11 августа количество пострадавших возросло до 21.

По информации главы ОВА, к медикам обратилась 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь.

Последствия атаки РФ на Запорожье 10 августа 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

"В настоящее время уже 21 пострадавший в результате воскресной вражеской атаки на Запорожье. Сегодня к медикам обратилась 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно", — проинформировал Федоров.

Напомним, что 10 августа российские захватчики атаковали Запорожье авиабомбами — пострадали мирные жители.

Позже в ОВА обнародовали фото последствий вражеской атаки на Запорожье в воскресенье, 10 августа.