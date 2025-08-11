Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зростає

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих зростає
У неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 21 пораненого.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 11 серпня, в Telegram.
Удар по Запоріжжю 10 серпня — кількість поранених зростає
У неділю, 10 серпня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні мешканці міста.
Станом на 11:57 11 серпня кількість постраждалих зросла до 21.
За інформацією очільника ОВА, до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.
"На цей час уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя. Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно", — поінформував Федоров.
Нагадаємо, що 10 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя авіабомбами — постраждали мирні жителі.
Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя у неділю, 10 серпня.
Читайте Новини.LIVE!