Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зростає

Рятувальники на місці удару РФ по Запоріжжю 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 21 пораненого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 10 серпня — кількість поранених зростає

Станом на 11:57 11 серпня кількість постраждалих зросла до 21.

За інформацією очільника ОВА, до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

"На цей час уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя. Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно", — поінформував Федоров.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя у неділю, 10 серпня.