Головна Новини дня Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих зростає

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих зростає

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:59
Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зростає
Рятувальники на місці удару РФ по Запоріжжю 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 10 серпня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 21 пораненого.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 10 серпня — кількість поранених зростає

У неділю, 10 серпня, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні мешканці міста.

Станом на 11:57 11 серпня кількість постраждалих зросла до 21.

За інформацією очільника ОВА, до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.

Атака РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 серпня 2025 року. Фото: Запорізька ОВА

"На цей час уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя. Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно", — поінформував Федоров.

Атака РФ
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що 10 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя авіабомбами — постраждали мирні жителі.

Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя у неділю, 10 серпня.

росіяни Запоріжжя обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
