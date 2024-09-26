Россия ударила по энергосистеме Украины — Шмыгаль рассказал о последствиях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на энергетическом объекте Фото: пресс-служба премьера

В ночь на 26 сентября российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины, используя дроны и ракеты. Своих целей оккупанты не достигли.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам Шмыгаля, враг атаковал три объекта передачи электроэнергии, один из которых в Николаевской области.

"Своих целей российские террористы не достигли — энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключения электроснабжения не запланированы", — говорится в сообщении.

Премьер добавил, что для атаки оккупанты использовали беспилотники и ракеты.

Защита энергообъектов

Шмыгаль отметил, что в Николаеве идет строительство инженерной защиты на энергетических подстанциях.

"Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", — подчеркнул он.

Шмыгаль инспектирует строительство в Николаевской области. Фото: пресс-служба премьера

Глава правительства подчеркнул, что строится также система распределенной генерации.

"В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, пять медицинских и 24 образовательных учреждений", — сказал Шмыгаль.

В итоге он добавил, что всего к новому отопительному сезону "Николаевоблтеплоэнерго" обязалось построить пять объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт.

Строится система распределенной генерации. Фото: пресс-служба премьера

Напомним, армия России в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковала территорию Украины. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, среди них один ребенок.

Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.