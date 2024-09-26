Россия ударила по энергосистеме Украины — Шмыгаль рассказал о последствиях

Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне
В ночь на 26 сентября российские войска совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины, используя дроны и ракеты. Своих целей оккупанты не достигли.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
Что хотели атаковать россияне
По словам Шмыгаля, враг атаковал три объекта передачи электроэнергии, один из которых в Николаевской области.
"Своих целей российские террористы не достигли — энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключения электроснабжения не запланированы", — говорится в сообщении.
Премьер добавил, что для атаки оккупанты использовали беспилотники и ракеты.
Защита энергообъектов
Шмыгаль отметил, что в Николаеве идет строительство инженерной защиты на энергетических подстанциях.
"Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", — подчеркнул он.
Глава правительства подчеркнул, что строится также система распределенной генерации.
"В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, пять медицинских и 24 образовательных учреждений", — сказал Шмыгаль.
В итоге он добавил, что всего к новому отопительному сезону "Николаевоблтеплоэнерго" обязалось построить пять объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт.
Напомним, армия России в ночь на 26 сентября в очередной раз атаковала территорию Украины. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, среди них один ребенок.
Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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