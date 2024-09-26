Росія вдарила по енергосистемі України — Шмигаль розповів про наслідки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на енергетичному об'єкті. Фото: пресслужба прем'єра

У ніч на 26 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України, використовуючи дрони та ракети. Своїх цілей окупанти не досягли.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram в четвер, 26 вересня.

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За словами Шмигаля, ворог атакував три об’єкти передачі електроенергії, один із яких — у Миколаївській області.

"Своїх цілей російські терористи не досягли — енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр додав, що для атаки окупанти використали безпілотники та ракети.

Захист енергооб’єктів

Шмигаль зазначив, що у Миколаєві триває будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях.

"Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів", — наголосив він.

Шмигаль інспектує будівництво на Миколаївщині. Фото: пресслужба прем'єра

Глава уряду підкреслив, що будується також система розподіленої генерації.

"У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п'ять медичних та 24 освітніх закладів", — сказав Шмигаль.

У підсумку він додав, що загалом до нового опалювального сезону "Миколаївоблтеплоенерго" зобов’язалося побудувати п'ять об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт.

Будується система розподіленої генерації. Фото: пресслужба прем'єра

Нагадаємо, армія Росії у ніч проти 26 вересня вкотре атакувала територію України. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі, серед них одна дитина.

Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.