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Астронавт украинского происхождения полетит на орбиту

Ua ru
30 сентября 2026 10:25
Астронавт с украинскими корнями отправится на МКС 1 октября
Участники космической миссии. Фото: NASA

Ракета Falcon 9 компании SpaceX выведет на орбиту корабль миссии Crew-13 с космодрома во Флориде 1 октября 2026 года. В состав международного экипажа МКС вошел канадский астронавт с украинскими корнями Джошуа Кутрик. Он возьмет с собой в полугодовой космический полет семейную реликвию. Это карманные часы прадеда, которые его семья вывезла из Украины в начале прошлого века.

Об этом сообщает NASA, передает Новини.LIVE.

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Реликвия украинца, датируемая началом XX века, побывает на орбите МКС

Личный багаж участника новой космической экспедиции привлек особое внимание украинцев. Выяснилось, что канадский специалист украинского происхождения Джошуа Кутрик берет с собой на борт Международной космической станции старинные карманные часы. Эта вещь принадлежала его прадеду, который в начале 1900-х годов покинул Украину ради новой жизни за океаном. Семейная реликвия проведет вместе с астронавтом на околоземной орбите все шесть месяцев миссии.

Сам Кутрик назвал этот предмет не просто трогательным воспоминанием о предках, а символом прогресса цивилизации.

"Это очень важный для меня сувенир, но также интересная метафора о том, насколько изменился мир благодаря человеческим исследованиям", — отметил астронавт Канадского космического агентства.

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Подготовка к запуску и состав экспедиции Crew-13

Старт экспедиции назначен на 1 октября 2026 года. Ракета Falcon 9 компании SpaceX взлетит с площадки 40 базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. В состав миссии Crew-13 входят четыре человека: полетом руководит Джессика Уоткинс, должность пилота занимает Люк Делейни, вместе с ними на станцию летят Джошуа Кутрик и российский космонавт. Полгода команда посвятит научным исследованиям и техническому обслуживанию систем МКС.

Накануне вылета все члены экипажа прибыли из Хьюстона в Космический центр имени Кеннеди на учебно-тренировочных самолетах T-38. В настоящее время астронавты находятся в изоляции в режиме медицинского наблюдения и проходят последние протокольные процедуры перед стартом.

До того как попасть в космическую отрасль, Кутрик приобрел солидный военный опыт. Он пилотировал истребители и работал летчиком-испытателем сложной авиационной техники. Канадское космическое агентство приняло его в свой отряд в 2017 году.

Джошуа стал очередным представителем канадской диаспоры, покоряющим орбиту. Первой женщиной-астронавтом в истории Канады еще в 1992 году стала Роберта Бондарь, которая также имела украинское происхождение.

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А в апреле 1984 года NASA провело необычный эксперимент, отправив на орбиту тысячи медоносных пчел на борту шаттла "Челленджер". Ученые хотели проверить, способны ли насекомые летать, взаимодействовать и строить соты в условиях невесомости. За семь дней космической миссии результаты этой пчелиной миссии откровенно удивили исследователей.

NASA украинцы космос астронавты космонавт изучение космоса
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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