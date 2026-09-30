Астронавт із корінням з України полетить на МКС 1 жовтня

Учасники космічної місії. Фото: NASA

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX виведе на орбіту корабель місії Crew-13 із космодрому у Флориді 1 жовтня 2026 року. До складу міжнародного екіпажу МКС увійшов канадський астронавт з українським корінням Джошуа Кутрік. Він візьме у піврічний космічний політ сімейну реліквію. Це кишеньковий годинник прадіда, який був вивезений його родиною з України на початку минулого століття.

Про це повідомляє NASA, передає Новини.LIVE.

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Реліквія українця з часів початку ХХ століття побуває на орбіті МКС

Особистий багаж учасника нової космічної експедиції привернув окрему увагу українців. З'ясувалося, що канадський фахівець з українським походженням Джошуа Кутрік бере із собою на борт Міжнародної космічної станції старовинний кишеньковий годинник. Ця річ належала його прадіду, який на початку 1900-х років залишив Україну заради нового життя за океаном. Сімейна реліквія проведе разом із астронавтом на навколоземній орбіті всі шість місяців місії.

Сам Кутрік назвав цей предмет не просто зворушливою згадкою про предків, а символом прогресу цивілізації.

"Це дуже важливий для мене сувенір, але також цікава метафора про те, наскільки змінився світ завдяки людським дослідженням", — зазначив астронавт Канадського космічного агентства.

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Підготовка до запуску та склад експедиції Crew-13

Старт експедиції призначено на 1 жовтня 2026 року. Ракета Falcon 9 від компанії SpaceX підніметься з майданчика 40 бази Космічних сил США на мисі Канаверал у штаті Флорида. До складу місії Crew-13 входять четверо людей: керує польотом Джесіка Уоткінс, посаду пілота обіймає Люк Делейні, разом із ними на станцію летять Джошуа Кутрік та російський космонавт. Пів року команда присвятить науковим дослідам та технічному обслуговуванню систем МКС.

Напередодні вильоту всі члени екіпажу прибули з Х'юстона до Космічного центру імені Кеннеді на навчально-тренувальних літаках T-38. Наразі астронавти ізольовані в режимі медичного спостереження та виконують останні протокольні процедури перед стартом.

До того як потрапити до космічної галузі, Кутрік здобув серйозний військовий досвід. Він керував винищувачами та працював льотчиком-випробувачем складної авіаційної техніки. Канадське космічне агентство зарахувало його до свого загону у 2017 році.

Джошуа став черговим представником канадської діаспори, який підкорює орбіту. Першою жінкою-астронавткою в історії Канади ще у 1992 році стала Роберта Бондар, котра також мала українське походження.

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А у квітні 1984 року NASA провело нетиповий експеримент, відправивши на орбіту тисячі медоносних бджіл на борту шатла Challenger. Вчені хотіли перевірити, чи здатні комахи літати, кооперуватися та будувати стільники в умовах невагомості. За сім днів космічного відрядження результати цієї бджолиної місії відверто здивували дослідників.