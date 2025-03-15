Все больше известных людей отказываются от Tesla из-за политики Илона Маска и Дональда Трампа

Астронавт и сенатор Марк Келли решил отказаться от Tesla. Фото: instagram/captmarkkelly

Легендарный астронавт NASA и сенатор от штата Аризона публично унизил Илона Маска опубликовав видео, в котором он "увольняет" скандального миллиардера и свою Tesla. Сенатор, который горячо поддерживает Украину, заявил, что "больше не может ездить на машине, которую разработал заср@нец".

Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram.

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Марк Келли решил избавиться от своей Tesla из-за политики Илона Маска и президента США Трампа.

"Я купил Tesla, потому что она была быстрой как ракета. Но теперь каждый раз, когда я еду на ней, я чувствую себя рекламным щитом правительства, который вредит людям и стране. Итак, Tesla, ты уволен! Я не могу ездить на машине, которую сделал такой заср@нец, как Маск", — заявил в ролике астронавт Марк Келли.

Из-за чего поссорились Маск и Келли

Астронавт Марк Келли в Киеве возле подбитой техники РФ. Фото: instagram/captmarkkelly

Как известно, Марк Келли был в Украине и высоко ценит смелость и отвагу украинского народа и ВСУ. После возвращения он опубликовал пост, в котором настаивал на продолжении поддержки Украины со стороны США. За это Илон Маск назвал его предателем. На что Келли ответил, что Маск не ценит демократию, поэтому должен дать заниматься делами тем, кто стремится к свободе и демократии.

Спор Келли и Маска в соцсети X. Фото: Скриншот

Почему Марк Келли легендарный астронавт

Марк Келли является ветераном и профессиональным морским летчиком. Келли имеет более 3500 часов налета на самолетах более 40 типов, и сделал более 375 посадок на авианосец.

В составе авианосца "Мидуэй" в 1989 году отправился в Персидский залив, где обеспечивал охрану нефтяных танкеров. Затем стал астронавтом NASA, а его общее время пребывания Келли в космосе составляет 24 суток 14 часов 13 минут.

Кто еще из звезд избавился от своих Tesla

Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман. Фото: Reuters

Это не единичный случай, когда известные люди избавляются от машин Илона Маска. Например, известный комедийный актер Джейсон Бейтман тоже продал свою Tesla.

"Мне кажется, что я езжу с наклейкой Трампа на этой машине, поэтому ее уже нет. Я очень рад, что каждый автомобильный бренд теперь имеет электромобиль", — сказал он.

Певица Шерил Кроу. Фото: фан-клуб Шерил Кроу

Известная певица Шерил Кроу еще в феврале опубликовала в Instagram видео, на котором она машет на прощание своей Tesla, которую эвакуируют.

"Мои родители всегда говорили... ты тот, с кем ты тусишь", — написала она в подписи. "Наступает время, когда вам нужно решить, с кем вы готовы объединиться. До свидания, Tesla".

Украинцы в США тоже ругают Tesla

Конечно, далеко не все, кто когда-то купил себе машине Илона Маска могут легко от них избавиться. Поэтому часто на Tesla можно увидеть наклейки: "Я купил эту машину когда Илон был еще нормальным".

Я смеюсь над каждым ртом дышащим дебилом, который купил один из этих кусков дерьма. 🤣



Весь грузовик в основном склеен вместе. pic.twitter.com/n2w2cCgJDq - Christopher David (@Tazerface16) March 13, 2025

Но, возможно, таким людям придется избавиться от своих Tesla просто из-за качества сборки авто. Например, в соцсети X распространяется видео украинца из США, который наглядно демонстрирует, что части корпуса Tesla Cybertruck просто крепятся с помощью клея, который, конечно, их долго не удерживает. Таких видео очень много по запросу "Cybertruck glue".

Ранее мы сообщали, зачем владельцы маскируют свои Tesla логотипами чужих авто. Также писали, почему Tesla Cybertruck не продается в США даже с огромной скидкой.