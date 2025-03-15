Все більше відомих людей відмовляються від Tesla через політику Ілона Маска та Дональда Трампа

Астронавт та сенатор Марк Келлі вирішив відмовитись від Tesla. Фото: instagram/captmarkkelly

Легендарний астронавт NASA та сенатор від штату Арізона публічно принизив Ілона Маска опублікувавши відео, в якому він "звільняє" скандального мільярдера та свою Tesla. Сенатор, який палко підтримує Україну, заявив, що "більше не може їздити на машині, яку розробив заср*нець".

Відповідний ролик він опублікував у своєму Instagram.

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Марк Келлі вирішив позбутись своєї Tesla через політику Ілона Маска та президента США Трампа.

"Я купив Tesla, тому що вона була швидкою, як ракета. Але тепер кожного разу, коли я їду на ній, я почуваюся рекламним щитом уряду, який шкодить людям та країні. Отже, Tesla, тебе звільнено! Я не можу їздити на машині, яку зробив такий заср*нець, як Маск", — заявив у ролику астронавт Марк Келлі.

Через що посварились Маск та Келлі

Астронавт Марк Келлі у Києві біля підбитої техніки РФ. Фото: instagram/captmarkkelly

Як відомо, Марк Келлі був в Україні й високо цінує сміливість та відвагу українського народу та ЗСУ. Після повернення він опублікував пост, в якому наполягав на продовженні підтримки України з боку США. За це Ілон Маск назвав його зрадником. На що Келлі відповів, що Ілон Маск не цінує демократію, тому має дати займатись справами тим, хто прагне свободи та демократії.

Суперечка Келлі та Маска у соцмережі X. Фото: Скриншот

Чому Марк Келлі легендарний астронавт

Марк Келлі є ветераном та професійним морським льотчиком. Келлі має понад 3500 годин нальоту на літаках понад 40 типів, та зробив понад 375 посадок на авіаносець.

У складі авіаносця "Мідуей" у 1989 році відправився в Перську затоку, де забезпечував охорону нафтових танкерів. Потім став астронавтом NASA, а його загальний час перебування Келлі в космосі становить 24 діб 14 годин 13 хвилин.

Хто ще з зірок позбувся своїх Tesla

Дженніфер Еністон та Джейсон Бейтман. Фото: Reuters

Це не поодинокий випадок, коли відомі люди позбавляються від машин Ілона Маска. Наприклад, відомий комедійний актор Джейсон Бейтман теж продав свою Tesla.

"Мені здається, що я їжджу з наклейкою Трампа на цій машині, тому її вже немає. Я дуже радий, що кожен автомобільний бренд тепер має електромобіль", — сказав він.

Співачка Шеріл Кроу. Фото: фан-клуб Шеріл Кроу

Відома співачка Шеріл Кроу ще у лютому опублікувала в Instagram відео, на якому вона махає на прощання своїй Tesla, яку евакуюють.

"Мої батьки завжди казали… ти той, з ким ти тусиш", — написала вона в підписі. "Настає час, коли вам потрібно вирішити, з ким ви готові об’єднатися. До побачення, Tesla".

Українці у США теж лають Tesla

Звичайно, далеко не всі, хто колись купив собі машині Ілона Маска можуть легко них позбутись. Тому часто на Tesla можна побачити наліпки: "Я купив цю машину коли Ілон Був ще нормальним".

I laugh at every mouthbreathing moron who bought one of these pieces of shit. 🤣



The whole truck is basically glued together. pic.twitter.com/n2w2cCgJDq — Christopher David (@Tazerface16) March 13, 2025

Але, можливо, таким людям доведеться позбутись своїх Tesla просто через якість збірки авто. Наприклад, соцмережею X шириться відео українця із США, який наявно демонструє, що частини корпусу Tesla Cybertruck просто кріпиться за допомогою клею, який, звичайно, їх довго не утримує. Таких відео дуже багато за запитом "Cybertruck glue".

Раніше ми повідомляли, навіщо власники маскують свої Tesla логотипами чужих авто. Також писали, чому Tesla Cybertruck не продається в США навіть з величезною знижкою.