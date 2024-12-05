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Артиллерия ГПСУ ювелирно "минусировала" российские БМП — видео

5 декабря 2024 12:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Артиллерия пограничников уничтожила два вражеских БМП
Уничтожение вражеских БМП. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украинские пограничники наравне с другими бойцами Сил обороны дают отпор российским захватчикам. В частности, они умело применяют артиллерию против вражеской бронированной техники.

Видео искусной работы украинских орудий показали бойцы бригады "Сталевий кордон" в четверг, 5 декабря.

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"До полномасштабного вторжения РФ в Украину у пограничников не было собственной артиллерии, но во время войны боевые подразделения Государственной пограничной службы смогли оппонировать эту сложную профессию", — отметили в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день хорошо подготовленные и мотивированные пограничники-артиллеристы обеспечивают надежное прикрытие пехоты и точно уничтожают вражеские войска.

"Накануне дня ракетных войск и артиллерии бойцы "Стальной границы" показали свое снайперское мастерство огнем из пушки БС-3. Два выстрела и два попадания по вражеской БМП на Сумском направлении", — сообщили военные.

Ранее мы сообщали, что снайперы показали кадры упорных боев против российских захватчиков под Купянском.

Также напоминаем, что российский десант смог прорваться в город Купянск, однако был уничтожен. Враги зашли в населенный пункт благодаря густому туману.

Сумская область война в Украине ГПСУ потери оккупантов артиллерия

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