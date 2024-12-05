Артиллерия пограничников уничтожила два вражеских БМП

Уничтожение вражеских БМП. Фото: скриншот

Украинские пограничники наравне с другими бойцами Сил обороны дают отпор российским захватчикам. В частности, они умело применяют артиллерию против вражеской бронированной техники.

Видео искусной работы украинских орудий показали бойцы бригады "Сталевий кордон" в четверг, 5 декабря.

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"До полномасштабного вторжения РФ в Украину у пограничников не было собственной артиллерии, но во время войны боевые подразделения Государственной пограничной службы смогли оппонировать эту сложную профессию", — отметили в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день хорошо подготовленные и мотивированные пограничники-артиллеристы обеспечивают надежное прикрытие пехоты и точно уничтожают вражеские войска.

"Накануне дня ракетных войск и артиллерии бойцы "Стальной границы" показали свое снайперское мастерство огнем из пушки БС-3. Два выстрела и два попадания по вражеской БМП на Сумском направлении", — сообщили военные.

Ранее мы сообщали, что снайперы показали кадры упорных боев против российских захватчиков под Купянском.

Также напоминаем, что российский десант смог прорваться в город Купянск, однако был уничтожен. Враги зашли в населенный пункт благодаря густому туману.