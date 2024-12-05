Артилерія прикордонників знищила два ворожих БМП

Знищення ворожих БМП. Фото: скриншот

Українські прикордонники нарівні з іншими бійцями Сил оборони дають відсіч російським загарбникам. Зокрема, вони вправно застосовують артилерію проти ворожої броньованої техніки.

Відео вправної роботи українських гарматників показали бійці бригади "Сталевий кордон" у четвер, 5 грудня.

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"До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у прикордонників не було власної артилерії, але за час війни бойові підрозділи Державної прикордонної служби змогли опанувати цю складну професію", — зазначили у повідомленні.

Станом на сьогодні добре підготовлені та мотивовані прикордонники-артилеристи забезпечують надійне прикриття піхоти та влучно знищують ворожі війська.

"Напередодні дня ракетних військ та артилерії бійці "Сталевого кордону" показали свою снайперську майстерність вогнем з гармати БС-3. Два постріли і два влучання по ворожій БМП на Сумському напрямку", — повідомили військові.

Раніше ми повідомляли, що снайпери показали кадри запеклих боїв проти російських загарбників під Куп'янськом.

Також нагадуємо, що російський десант зміг прорватися у місто Куп'янськ, однак був знищений. Вороги зайшли до населеного пункту завдяки густому туману.