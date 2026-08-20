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Главная Новости дня Арсен Жумадилов досрочно покинул пост руководителя АОЗ

Арсен Жумадилов досрочно покинул пост руководителя АОЗ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 14:55
Арсен Жумадилов досрочно покидает пост руководителя АОЗ
Арсен Жумадилов. Фото: Министерство обороны Украины

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов досрочно расторгает контракт и покидает свой пост. Он подал заявление 20 августа, а его последним рабочим днем станет 31 августа. Жумадилов подчеркнул, что решение является личным — его не увольняли и не отстраняли.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Жумадилов рассказал об изменениях со времени его назначения

По словам Жумадилова, еще в августе 2023 года, когда он получил назначение, он определил для себя трехлетний период работы в сфере оборонных закупок.

Арсен Жумадилов досрочно покинул пост руководителя АОЗ - фото 1
Пост Арсена Жумадилова. Фото: скриншот

Жумадилов отметил, что за это время система перешла от ручного управления к стандартизированным процессам, работе с рынком, риск-менеджменту, комплаенсу и внутреннему контролю.

По его словам, количество проверенных поставщиков по летальной номенклатуре превысило 2 тысячи компаний, а количество украинских производителей вооружения и военной техники, с которыми работает АОЗ, выросло в четыре раза.

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Доля украинских производителей в закупках, как утверждает Жумадилов, увеличилась с 44% в 2024 году до 87% в 2026 году.

В АОЗ запустили систему выбора вооружения военными

Одним из ключевых изменений Жумадилов назвал запуск онлайн-магазина оружия DOT-Chain Defence. Через него военные могут самостоятельно выбирать БПЛА, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и РЭР в соответствии с конкретными боевыми задачами.

По словам руководителя АОЗ, через систему уже поставлено более 1,2 млн единиц оборудования для 486 подразделений Сил обороны. В DOT-Chain Defence работают 252 поставщика, а средний срок поставки составляет около девяти дней. Самая быстрая поставка заняла одно сутки.

Жумадилов объяснил причину своего решения уйти с должности

Жумадилов заявил, что за три года работы в системе не было подтвержденных случаев коррупции среди команды. В то же время он признал, что часть запланированных изменений еще не завершена.

"Решение завершить работу в Агентстве — мое личное и взвешенное. Я покидаю должность по собственным соображениям. Меня никто не увольнял и не отстранял", — подчеркнул Жумадилов.

Как писали Новини.LIVE, в Министерстве обороны ранее заявляли о планах усилить защиту воздушного пространства Украины, в частности развивать дроны-перехватчики и другие средства борьбы с воздушными угрозами.

Также Новини.LIVE ранее писал о противоречиях между Минобороны и Генштабом относительно подходов к ведению войны. Бывший министр обороны Михаил Федоров отмечал, что они носили мировоззренческий и институциональный характер.

Минобороны увольнение закупки Арсен Жумадилов
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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