Арсен Жумаділов достроково залишає посаду керівника АОЗ

Арсен Жумаділов. Фото: Міністерство оборони України

Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розриває контракт і залишає посаду. Він подав заяву 20 серпня, а його останнім робочим днем стане 31 серпня. Жумаділов наголосив, що рішення є особистим — його не звільняли та не усували.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Жумаділов розповів про зміни з часів його призначення

За словами Жумаділова, ще у серпні 2023 року, коли він отримав призначення, він визначив для себе трирічний період роботи у сфері оборонних закупівель.

Допис Арсена Жумаділова. Фото: скриншот

Жумаділов зазначив, що за цей час система перейшла від ручного управління до стандартизованих процесів, роботи з ринком, ризик-менеджменту, комплаєнсу та внутрішнього контролю.

За його словами, кількість верифікованих постачальників за летальною номенклатурою перевищила 2 тисячі компаній, а кількість українських виробників озброєння та військової техніки, з якими працює АОЗ, зросла в чотири рази.

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В АОЗ запустили систему вибору озброєння військовими

Однією з ключових змін Жумаділов назвав запуск онлайн-магазину зброї DOT-Chain Defence. Через нього військові можуть самостійно обирати БпЛА, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та РЕР відповідно до конкретних бойових завдань.

За словами керівника АОЗ, через систему вже поставили понад 1,2 млн засобів для 486 підрозділів Сил оборони. У DOT-Chain Defence працюють 252 постачальники, а середній термін поставки становить близько дев'яти днів. Найшвидша поставка тривала одну добу.

Жумаділов пояснив причину свого рішення піти з посади

Жумаділов заявив, що за три роки роботи в системі не було підтверджених корупційних кейсів серед команди. Водночас він визнав, що частина запланованих змін ще не завершена.

"Рішення завершити роботу в Агенції — моє особисте і зважене. Я залишаю посаду з власних міркувань. Мене ніхто не звільняв і не усував", — наголосив Жумаділов.

Як писали Новини.LIVE, у Міністерстві оборони раніше заявляли про плани посилити захист повітряного простору України, зокрема розвивати дрони-перехоплювачі та інші засоби боротьби з повітряними загрозами.

Також Новини.LIVE раніше писав про суперечності між Міноборони та Генштабом щодо підходів до ведення війни. Колишній міністр оборони Михайло Федоров наголошував, що вони мали світоглядний та інституційний характер.