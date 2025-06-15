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Армия РФ ударила по представительству Boeing в Киеве, — FT

15 июня 2025 16:46
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
РФ ударила по представительству Boeing в Киеве - фото
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве был прилет по зданию, где расположено представительство американской аэрокосмической компании Boeing. Произошло это во время ночной российской атаки 10 июня.

Об этом сообщило издание Financial Times в воскресенье, 15 июня, ссылаясь на собственные источники.

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После обстрела украинские спасатели опубликовали фото с места удара. На снимках видно пятиэтажное административное здание на улице Глубочицкой, 4, которое получило существенные повреждения. Территория ограждена, вход — через контрольно-пропускной пункт. Вывесок на здании нет.

По данным Американской торговой палаты в Украине, на четвертом этаже этого здания размещается офис Boeing Ukraine LLC. По информации FT, повреждения здания существенные, и удар, вероятно, был целенаправленным.

Офіс Boeing
Офис Boeing Ukraine после обстрела. Фото: Reuters

В настоящее время деятельность Boeing в Украине сосредоточена преимущественно на инженерной и технической поддержке. Компания также сотрудничает с украинским авиазаводом "Антонов". В киевском офисе работает более тысячи человек.

В комментарии FT представитель компании подтвердил, что во время атаки никто не пострадал, а офис Boeing продолжает работать в обычном режиме.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что атака на представительство американской компании является еще одним примером пренебрежения России к мирным усилиям США.

"Российские удары по американским компаниям в Украине — еще один пример неуважения Путина к мирным усилиям США. Тот факт, что Россия атакует американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США как в мирном процессе, так и в обеспечении безопасности Украины и всей Европы", — отметил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии FT.

Отметим, что во время обстрела 10 июня россияне повредили и Софийский собор в Киеве. Тогда же в Оболонском районе города погибла женщина.

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