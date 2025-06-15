РФ вдарила по представництву Boeing у Києві — фото

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: Reuters

У Києві був приліт по будівлі, де розташоване представництво американської аерокосмічної компанії Boeing. Сталося це під час нічної російської атаки 10 червня.

Про це повідомило видання Financial Times у неділю, 15 червня, посилаючись на власні джерела.

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Після обстрілу українські рятувальники опублікували фото з місця удару. На знімках видно п’ятиповерхову адміністративну будівлю на вулиці Глибочицькій, 4, що зазнала суттєвих пошкоджень. Територія огороджена, вхід — через контрольно-пропускний пункт. Вивісок на будівлі немає.

За даними Американської торговельної палати в Україні, на четвертому поверсі цієї будівлі розміщується офіс Boeing Ukraine LLC. За інформацією FT, пошкодження будівлі суттєві, і удар, ймовірно, був цілеспрямованим.

Офіс Boeing Ukraine після обстрілу. Фото: Reuters

На цей час діяльність Boeing в Україні зосереджена переважно на інженерній та технічній підтримці. Компанія також співпрацює з українським авіазаводом "Антонов". У київському офісі працює понад тисячу осіб.

У коментарі FT представник компанії підтвердив, що під час атаки ніхто не постраждав, а офіс Boeing продовжує працювати у звичайному режимі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що атака на представництво американської компанії є ще одним прикладом зневаги Росії до мирних зусиль США.

"Російські удари по американських компаніях в Україні — ще один приклад неповаги Путіна до мирних зусиль США. Той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США як у мирному процесі, так і в забезпеченні безпеки України та всієї Європи", — наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі FT.

Зазначимо, що під час обстрілу 10 червня росіяни пошкодили і Софійський собор у Києві. Тоді ж в Оболонському районі міста загинула жінка.