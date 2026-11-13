Многоэтажка в Ровно после обстрела в ночь на 12 ноября 2026 года. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

В ночь на пятницу, 13 ноября, российский беспилотник нанес удар по многоэтажному дому в Ровно. Возникли пожары. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по многоэтажному дому в Ровно 13 ноября

Загорелись две квартиры. По меньшей мере пять человек получили ранения.

На месте попадания работают правоохранители, медики, спасатели, коммунальщики.

Жителей дома, который повредила атака, планируют отселить.

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Пожар в многоэтажке в Ровно после ночной атаки РФ 13 ноября 2026 года. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv​​​​​

ОБНОВЛЕНО В 02:31: По уточненной информации, в Ровно пострадали шесть человек, среди которых двое — дети. Утром в поврежденном доме начнут ремонтные работы, в частности будут устанавливать окна.

ОБНОВЛЕНО В 02:37: По данным Александра Коваля, от российского удара также пострадал Здолбунов в Ровенской области. Там загорелись гараж и автомобили. Информация о потерпевших не поступала.

Скриншот сообщений t.me/oleksandrkoval_rv

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина сообщал, что 12 ноября россияне усилили обстрелы Херсона. С самого утра город атаковали различными видами оружия. Глава ОВА призвал людей ограничить передвижение по улицам.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую ОВА писал, что в ночь на 12 ноября РФ атаковала Ровенскую область дронами. Под ударами оказались энергетика и жилой сектор. Произошел частичный блэкаут.