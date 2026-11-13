Армия РФ обстреляла многоэтажку в Ровно: есть раненые
В ночь на пятницу, 13 ноября, российский беспилотник нанес удар по многоэтажному дому в Ровно. Возникли пожары. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по многоэтажному дому в Ровно 13 ноября
Загорелись две квартиры. По меньшей мере пять человек получили ранения.
На месте попадания работают правоохранители, медики, спасатели, коммунальщики.
Жителей дома, который повредила атака, планируют отселить.
ОБНОВЛЕНО В 02:31: По уточненной информации, в Ровно пострадали шесть человек, среди которых двое — дети. Утром в поврежденном доме начнут ремонтные работы, в частности будут устанавливать окна.
ОБНОВЛЕНО В 02:37: По данным Александра Коваля, от российского удара также пострадал Здолбунов в Ровенской области. Там загорелись гараж и автомобили. Информация о потерпевших не поступала.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина сообщал, что 12 ноября россияне усилили обстрелы Херсона. С самого утра город атаковали различными видами оружия. Глава ОВА призвал людей ограничить передвижение по улицам.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую ОВА писал, что в ночь на 12 ноября РФ атаковала Ровенскую область дронами. Под ударами оказались энергетика и жилой сектор. Произошел частичный блэкаут.