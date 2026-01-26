Обстрел Кривого Рога 26 января - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В понедельник, 26 января, российские войска совершили атаку на Кривой Рог. Для этого враг задействовал шахед.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.



Обстрел Кривого Рога

В Терновском районе ударным беспилотником враг попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.

Вилкул сообщил, что на месте происшествия немедленно начали аварийно-спасательную операцию.

Все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним, что до этого в Харькове прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ.

А вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Харькове.