Обстрел Кривого Рога 26 января - что известно

Армия РФ атаковали дроном Кривой Рог — на месте попадания пожар
Дата публикации 26 января 2026 20:50
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
В понедельник, 26 января, российские войска совершили атаку на Кривой Рог. Для этого враг задействовал шахед.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Обстрел Кривого Рога
В Терновском районе ударным беспилотником враг попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.
Вилкул сообщил, что на месте происшествия немедленно начали аварийно-спасательную операцию.
Все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий удара.
Напомним, что до этого в Харькове прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ.
А вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Харькове.
