Обстріл Кривого Рогу 26 січня - що відомо

Армія РФ атакували дроном Кривий Ріг — на місці влучання пожежа
Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:50
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
У понеділок, 26 січня, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг. Для цього ворог задіяв шахед.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Обстріл Кривого Рогу
У Тернівському районі ударним безпілотником ворог влучив в багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.
Вілкул повідомив, що на місці події негайно розпочали аварійно-рятувальну операцію.
Усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків удару.
Нагадаємо, що до цього у Харкові пролунали вибухи через ракетну атаку РФ.
А вчора окупанти обстріляли багатоповерхівку у Харкові.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама