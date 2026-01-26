Обстріл Кривого Рогу 26 січня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У понеділок, 26 січня, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг. Для цього ворог задіяв шахед.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Обстріл Кривого Рогу

У Тернівському районі ударним безпілотником ворог влучив в багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.

Вілкул повідомив, що на місці події негайно розпочали аварійно-рятувальну операцію.

Усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, що до цього у Харкові пролунали вибухи через ракетну атаку РФ.

А вчора окупанти обстріляли багатоповерхівку у Харкові.