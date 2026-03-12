В Гибралтаре нашли возможный след последних неандертальцев

Комплекс пещер Горхема на Гибралтарской скале. Фото: Flickr

В Испании, на краю Гибралтара археологам удалось исследовать пещерный комплекс Горхема, в особенности одну из камер, где не ступала нога человека 40 тысяч лет. Оказалось, что находка может перевернуть все представление о неандертальцах и истории человечества.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на IFL Science.

Реклама

Читайте также:

Где расположена пещера, где могли скрываться когда-то неандертальцы

Речь идет о системе из четырех пещер - Горхема, Вангард, Гиены и Беннета, которые расположены на южной оконечности Испании, на территории британского Гибралтара. Сегодня вход в них выходит прямо к Средиземному морю, однако в доисторическую эпоху все выглядело иначе: тогда пещеры лежали значительно дальше от воды, а нынешний вид побережья сформировался уже после того, как уровень моря поднялся.

Что нашли в пещере, которая кишит археологическими сокровищами

Хотя сам комплекс был известен еще с 1907 года, по-настоящему масштабное изучение началось только в 1980-х. Именно тогда стало понятно, что это место сохранило чрезвычайно богатый археологический материал, связанный с древним человеческим присутствием.

В слоях пещер обнаружили остатки человеческой деятельности, которые охватывают период до 100 тысяч лет. Это значительно древнее появления Homo sapiens в Западной Европе, которое обычно датируют примерно 40 тысячами лет назад, поэтому большинство материалов исследователи связывают именно с неандертальцами.

Комплекс пещер. Фото: Flickr

В пещерах не обнаружили костей самих неандертальцев или Homo sapiens, однако там сохранилось большое количество доказательств проживания людей. Среди них есть многочисленные раковины мидий, кости рыб, тюленей и дельфинов. Такие находки считают особенно важными, поскольку они вряд ли могли попасть вглубь пещер случайно из-за морских волн или приливов. К тому же на части костей зафиксированы следы обработки, что указывает на использование морских ресурсов, как пищи.

А еще в пещере Вангард археологи обнаружили костер, которому около 60 тысяч лет. Его, как полагают, использовали для изготовления березового дегтя, которым крепили каменные наконечники к деревянным рукоятям инструментов или оружия. Такая находка свидетельствует, что жители пещер не только пользовались готовыми природными материалами, но и владели навыками их обработки.

Как удалось найти скрытую комнату в пещере

Особый интерес ученых вызвало открытие, сделанное в 2021 году в задней части пещеры Вангард. Там команда Гибралтарского национального музея наткнулась на камеру глубиной около 13 метров, которая была изолирована осадочными породами по меньшей мере 40 тысяч лет.

Внутри исследователи нашли останки рыси, гиены и грифа, а также панцирь крупного морского моллюска. Из-за того что камера была очень удалена от прежней береговой линии, ученые считают маловероятным, что эти объекты могли оказаться там естественным путем.

Исследователи предполагают, что местная популяция могла продержаться здесь гораздо дольше, чем в большинстве других регионов Европы. Часть артефактов указывает на возможное проживание неандертальцев в районе комплекса Горхема примерно 33-24 тысячи лет назад.

Если эти датировки окончательно подтвердятся, Гибралтар может оказаться одним из самых поздних известных очагов существования неандертальцев в мире.

Такое предположение связывают и с условиями окружающей среды. В отличие от других частей Европы, где климат в определенный период стал значительно суровее, в районе Гибралтара он оставался стабильным. Это могло дать неандертальцам доступ к разнообразной пище, морским ресурсам, растениям и животным еще долго после того, как их популяции в других местах уже исчезли.

В прошлом году ученые также всколыхнули мировое сообщество исследователей новыми открытиями. В Египте нашли останки животного, которое пережило динозавров.

А на севере страны обнаружили древнюю крепость, где остались остатки посуды и других интересных вещей.