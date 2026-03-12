У Гібралтарі знайшли можливий слід останніх неандертальців

Комплекс печер Горхема на Гібралтарській скелі. Фото: Flickr

На південному краю Гібралтару археологи досліджують печерний комплекс Горхема, який може виявитися одним із останніх відомих притулків неандертальців. Особливу увагу науковців привернула запечатана камера в печері Вангард, яка була ізольована щонайменше 40 тисяч років, а також низка знахідок, що свідчать про тривале й складне життя давніх мешканців цього місця.

Де розташована печера, де могли переховуватися колись неандертальці

Йдеться про систему з чотирьох печер — Горхема, Вангард, Гієни та Беннета, які розташовані на південному краю Іспанії, на території британського Гібралтару. Сьогодні вхід до них виходить просто до Середземного моря, однак у доісторичну добу все виглядало інакше: тоді печери лежали значно далі від води, а нинішній вигляд узбережжя сформувався вже після того, як рівень моря піднявся.

Що знайшли у печері, яка кишить археологічними скарбами

Хоч сам комплекс був відомий ще з 1907 року, по-справжньому масштабне вивчення почалося лише у 1980-х. Саме тоді стало зрозуміло, що це місце зберегло надзвичайно багатий археологічний матеріал, пов'язаний із давньою людською присутністю.

У шарах печер виявили рештки людської діяльності, які охоплюють період до 100 тисяч років. Це значно давніше за появу Homo sapiens у Західній Європі, яку зазвичай датують приблизно 40 тисячами років тому, тому більшість матеріалів дослідники пов'язують саме з неандертальцями.

Комплекс печер. Фото: Flickr

У печерах не виявили кісток самих неандертальців або Homo sapiens, однак там збереглась велика кількість доказів проживання людей. Серед них є численні мушлі мідій, кістки риб, тюленів і дельфінів. Такі знахідки вважають особливо важливими, оскільки вони навряд чи могли потрапити вглиб печер випадково через морські хвилі чи припливи. До того ж на частині кісток зафіксовані сліди обробки, що вказує на використання морських ресурсів, як їжі.

А ще в печері Вангард археологи виявили вогнище, якому близько 60 тисяч років. Його, як вважають, використовували для виготовлення березового дьогтю, яким кріпили кам'яні наконечники до дерев'яних руків'їв інструментів або зброї. Така знахідка свідчить, що мешканці печер не лише користувалися готовими природними матеріалами, а й володіли навичками їх обробки.

Як вдалося знайти приховану кімнату в печері

Особливий інтерес вчених викликало відкриття, що було зроблене у 2021 році в задній частині печери Вангард. Там команда Гібралтарського національного музею натрапила на камеру завглибшки близько 13 метрів, яка була ізольована осадовими породами щонайменше 40 тисяч років.

Усередині дослідники знайшли рештки рисі, гієни та грифа, а також панцир великого морського молюска. Через те що камера була дуже віддалена від колишньої берегової лінії, вчені вважають малоймовірним, що ці об'єкти могли опинитися там природним шляхом.

Дослідники припускають, що місцева популяція могла протриматися тут набагато довше, ніж у більшості інших регіонів Європи. Частина артефактів вказує на можливе проживання неандертальців у районі комплексу Горхема приблизно 33–24 тисячі років тому.

Якщо ці датування остаточно підтвердяться, Гібралтар може виявитися одним із найпізніших відомих осередків існування неандертальців у світі.

Таке припущення пов'язують і з умовами довкілля. На відміну від інших частин Європи, де клімат у певний період став значно суворішим, у районі Гібралтару він залишався стабільнішим. Це могло дати неандертальцям доступ до різноманітної їжі, морських ресурсів, рослин і тварин ще довго після того, як їхні популяції в інших місцях уже зникли.

