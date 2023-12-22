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Арестович вновь оскандалился — рассказал роспропагандистам о "мертвой" Украине

22 декабря 2023 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Арестович вновь оскандалился — рассказал роспропагандистам о "мертвой" Украине
Экс-советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович "предсказал" Украине потерю собственных территорий и нежелание людей воевать. В то же время он предлагает придумать формат "нового государства", которое "все захотят строить".

Об этом он заявил в соцсетях.

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Что предлагает Арестович

В эфире с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной Арестович заявил, что действующая государственная система не способна провести общую мобилизацию, даже при внешней агрессии со стороны России. Он называл такое явление "приговором системы", и добавил, что если продолжать "натягивать сову на глобус", то от Украины останется в лучшем случае треть.

Поэтому, чтобы этого не произошло, по его мнению, следует признать, что монокультурный проект Украины провалился, и предложить что-то новое.

"Ложь не скрыть за эмоциональными речами, криками и лозунгами, ее не скрыть за красивыми вышиванками, и аватарками с флажками. Украина в границах 1991 года — это поликультурная, полиэтническая страна, поэтому выход на конституционные границы с монокультурным проектом — задача, которую не можно решить технически. Монокультурная Украина возможна не более чем на трети территории... Украина в старом виде — мертвая, реанимировать ее с каждым днем готовы все меньше... Решения этой проблемы нет", — сказал он.

Арестович признал, что существуют люди, которые проект "нового государства" могут полностью поддержать. По его словам, у них много претензий к власти и системе, они не видят четкой цели и картины будущего, зато видят "закручивание гаек" со стороны действующего правительства.

Он добавил, что за такой проект украинцы "должны быть готовы добровольно бороться", а союзники — к вложениям финансового, военного и политического капитала на приемлемых для обеих сторон условиях.

"Этот вопрос открытый и почти риторический", — сказал Арестович, и добавил, что правительству Украины сейчас следует прекратить загонять людей с улицы под российские танки, и публично признать, что их условия не принесут результата.

Напомним, что ранее Алексей Арестович заявил, что состоявшиеся в марте 2022 года между украинской и российской делегациями переговоры в Стамбуле вели к мирному договору на выгодных для Украины условиях. Еще раньше против него возбудила уголовное дело Национальная полиция.

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