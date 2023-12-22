Арестович знову оскандалився — розповів роспропагандистам про "мертву" Україну

Ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович. Фото: соцмережі

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович "напророкував" Україні втрату власних територій та небажання людей воювати. Водночас він пропонує придумати формат "нової держави", яку "всі захочуть будувати".

Про це він заявив у соцмережах.

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Що пропонує Арестович

В етері з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною Арестович заявив, що чинна державна система нездатна провести загальну мобілізацію навіть за умов зовнішньої агресії з боку Росії. Він називав таке явище "вироком системі", і додав, що якщо продовжувати "натягувати сову на глобус", то від України залишиться в кращому разі третина.

Тому, аби цього не сталося, на його думку, варто визнати, що монокультурний проєкт України провалився, та запропонувати щось нове.

"Брехню не приховати за емоційними промовами, криками та лозунгами, її не сховати за красиві вишиванки та аватарки з прапорцями. Україна в кордонах 1991 року — це полікультурна, поліетнічна країна, тому вихід на конституційні кордони з монокультурним проєктом — задача, яку не можна вирішити технічно. Монокультурна Україна можлива не більш ніж на третині території... Україна в старому вигляді — мертва, реанімувати її з кожним днем готові все менше... Розв'язання цієї проблеми немає", — сказав він.

Арестович визнав, що існують люди, які проєкт "нової держави" можуть цілком підтримати. Та, за його словами, в них багато претензій до влади та системи, вони не бачать чіткої мети та картини майбутнього, зате бачать "закручування гайок" з боку чинного уряду.

Він додав, що за такий проєкт українці "мають бути готові добровільно боротися", а союзники — до вкладень фінансового, військового та політичного капіталу на прийнятних для обох сторін умовах.

"Це питання відкрите і майже риторичне", — сказав Арестович та додав, що уряду України зараз варто припинити заганяти людей з вулиці під російські танки, і публічно визнати, що їхні умови не принесуть результату.

Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович заявив, що переговори у Стамбулі, які відбулися у березні 2022 року між українською та російською делегаціями, вели до мирного договору на вигідних для України умовах. Ще раніше проти нього порушила кримінальну справу Національна поліція.