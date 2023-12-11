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Арахамия рассказал, почему депутатам больше не разрешат складывать мандаты

11 декабря 2023 17:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Арахамия рассказал, почему депутатам больше не разрешат складывать мандаты
Выступление Давида Арахамии в Верховной Раде. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава политфракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция больше не позволит партийным депутатам слагать полномочия. По его словам, партия не хочет рекордного уменьшения участников политсилы.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Количество людей, которые хотят уйти из парламента, гораздо больше. Мы не отпускаем уже людей, мы говорим, что просто не будем уже за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы", — сказал он.

По словам Арахамии, парламент намерен провести оптимизацию работу действующих политсил. Он пояснил, что речь идет о минимуме нардепов, чтобы создать группу. Сейчас на это необходимо 17 участников, в то время как хотят уменьшить такое количество до 14-15 человек.

Арахамия говорит: это необходимо для того, чтобы работа Рады до следующего созыва была в таком же структурном режиме, в котором она работала до вероломного нападения РФ на Украину.

Напомним, что ранее Давид Арахамия заявил, что никаких выборов в ближайшее время в Украине не будет. В то же время в ВСУ подверглись резкой критике одиозные заявления главы фракции "Слуги народа" и нардепа Марьяны Безуглой относительно главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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