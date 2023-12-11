Арахамія розповів, чому депутатам більше не дозволять складати мандати

Виступ Давида Арахамії у Верховній Раді. Ілюстративне фото: УНІАН

Голова політфракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція більше не дозволить партійним депутатам складати повноваження. За його словами, партія не хоче рекордного зменшення учасників політсили.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Читайте також:

В СН занепокоєні втратою власних депутатів

"Кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми не відпускаємо вже людей, ми кажемо, що просто не будемо вже за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця і приймати необхідні для держави закони", — сказав він.

За словами Арахамії, парламент збирається провести оптимізацію роботи чинних політсил. Він пояснив, що мова йде про мінімум нардепів, аби створити групу. Зараз на це необхідно 17 учасників, тоді як хочуть зменшити таку кількість до 14-15 осіб.

Арахамія каже: це необхідно для того, аби робота Ради до наступного скликання була у такому ж структурному режимі, в якому вона працювала до віроломного нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, що раніше Давид Арахамія заявив, що жодних виборів найближчим часом в Україні не буде. Водночас у ЗСУ різко розкритикували одіозні заяви голови фракції "Слуги народу" та нардепки Мар'яни Безуглої стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.