iPad Mini с чипом A17 Pro – что интересно в новом планшете Apple

Новый iPad mini. Фото: apple.com

Корпорация Apple анонсировала новый iPad Mini с чипом A17 Pro. Отличие от предшественника — чрезвычайная мощность. Появится новинка в продаже уже 23 октября этого года и обойдется в 499 долларов.

Об этом пишет американский вебсайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

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iPad Mini с чипом A17 Pro. Фото: apple.com

iPad Mini с чипом A17 Pro — что нового

Продажи нового iPad Mini с чипом A17 Pro, который без большой шумихи анонсировали в Apple, стартуют 23 октября 2024 года. Стоить девайс будет 499 долларов.

Это первое обновление самого маленького планшета Apple с 2021 года. Новый Mini стартует от 499 долларов. На него уже можно оформить предварительный заказ, а в продажу он поступит в следующую среду.

Новый Mini — это, главным образом, техническая новинка: он работает на новом чипе A17 Pro, который, по словам Apple, имеет на 30% быстрее процессор, на 25% быстрее графический процессор и вдвое быстрее нейронный двигатель по сравнению с предыдущей моделью.

Устройство также поддерживает новый Apple Pencil Pro, что является приятной новостью для художников-миниатюристов, и поставляется со 128 ГБ памяти в базовой модели вместо 64 ГБ. Моделям с искусственным интеллектом нужно все пространство, которое они могут получить.

"Чип Wi-Fi 6E работает быстрее, порт USB-C - также работает быстрее, все в iPad Mini осталось таким же, как и раньше, только на этот раз быстрее", — говорится в обзоре.

Единственное реальное изменение в дизайне нового Mini — это цвета. В этом году Apple сделала многие свои продукты ярче, и Mini появился в новых фиолетовом и синем цветах. На фотографиях они выглядят скорее сдержанными, чем яркими

Новый Apple iPad Mini с чипом A17 Pro. Фото: apple.com

Как усовершенствовали iPad Mini с чипом A17 Pro

Mini последнего поколения претерпел достаточно серьезные изменения: новый дизайн, порт USB-C и ряд технических усовершенствований. Учитывая, что это был первый редизайн с момента выпуска оригинального Mini в 2012 году, неудивительно, что этот Mini очень похож на предыдущий.

Большое улучшение характеристик также имеет смысл: поскольку Apple идет ва-банк на ИИ и Apple Intelligence, ей нужна вся мощность, которую она может получить практически в каждом устройстве в своей линейке.

В своем релизе Apple также упомянула, что новое устройство может выполнять аппаратное ускорение трассировки лучей, что должно улучшить качество изображения в некоторых играх высокого класса, но это обновление явно ориентировано на искусственный интеллект.

Напомним, Apple анонсировал очередную презентацию. Главная тема: первые компьютеры и ноутбуки с процессорами M4, ориентированными на искусственный интеллект.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в начале 2024 года компания Apple объявила о существенных изменениях в политике ремонта своих устройств. Американский производитель ввел новую функцию — блокировку активации для частей iPhone, которая теперь доступна в iOS 18.