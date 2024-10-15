iPad Mini з чипом A17 Pro — що цікавого у новому планшеті Apple

Новий iPad mini. Фото: apple.com

Корпорація Apple анонсувала новий iPad Mini з чипом A17 Pro. Відмінність від попередника — надзвичайна потужність. З'явиться новинка у продажу вже 23 жовтня цього року та коштуватиме 499 доларів.

Про це пише американський вебсайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

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iPad Mini з чипом A17 Pro. Фото: apple.com

iPad Mini з чипом A17 Pro — що нового

Продаж нового iPad Mini з чипом A17 Pro, який без великого галасу анонсували в Apple, стартує 23 жовтня 2024 року. Коштуватиме девайс 499 доларів.

Це перше оновлення найменшого планшета Apple з 2021 року. Новий Mini стартує від 499 доларів. На нього вже можна оформити попереднє замовлення, а в продаж він надійде наступної середи.

Новий Mini — це, головним чином, технічна новинка: він працює на новому чіпі A17 Pro, який, за словами Apple, має на 30% швидший процесор, на 25% швидший графічний процесор і вдвічі швидший нейронний двигун порівняно з попередньою моделлю.

Пристрій також підтримує новий Apple Pencil Pro, що є приємною новиною для художників-мініатюристів, і постачається зі 128 ГБ пам'яті в базовій моделі замість 64 ГБ. Моделям зі штучним інтелектом потрібен весь простір, який вони можуть отримати.

"Чіп Wi-Fi 6E працює швидше, порт USB-C — також працює швидше, все в iPad Mini залишилося таким же, як і раніше, тільки цього разу швидше", — йдеться в огляді.

Єдина реальна зміна в дизайні нового Mini — це кольори. Цього року Apple зробила багато своїх продуктів яскравішими, і Mini з'явився у нових фіолетовому та синьому кольорах. На фотографіях вони виглядають скоріше стриманими, ніж яскравими.

Новий Apple iPad Mini з чипом A17 Pro. Фото: apple.com

Як вдосконалили iPad Mini з чипом A17 Pro

Mini останнього покоління зазнав досить серйозних змін: новий дизайн, порт USB-C та низка технічних удосконалень. Враховуючи, що це був перший редизайн з моменту випуску оригінального Mini у 2012 році, не дивно, що цей Mini дуже схожий на попередній.

Велике покращення характеристик також має сенс: оскільки Apple йде ва-банк на ШІ та Apple Intelligence, їй потрібна вся потужність, яку вона може отримати практично в кожному пристрої в своїй лінійці.

У своєму релізі Apple також згадала, що новий пристрій може виконувати апаратне прискорення трасування променів, що повинно покращити якість зображення в деяких іграх високого класу, але це оновлення явно орієнтоване на штучний інтелект.

Нагадаємо, Apple анонсував чергову презентацію. Головна тема: перші комп’ютери та ноутбуки з процесорами M4, орієнтованими на штучний інтелект.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на початку 2024 року компанія Apple оголосила про суттєві зміни в політиці ремонту своїх пристроїв. Американський виробник запровадив нову функцію — блокування активації для частин iPhone, яка тепер є доступною в iOS 18.