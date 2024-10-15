Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового arrow

Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового

15 жовтня 2024 19:41
Галина Шподарева - редактор
iPad Mini з чипом A17 Pro — що цікавого у новому планшеті Apple
Новий iPad mini. Фото: apple.com
Галина Шподарева - редактор

Корпорація Apple анонсувала новий iPad Mini з чипом A17 Pro. Відмінність від попередника — надзвичайна потужність. З'явиться новинка у продажу вже 23 жовтня цього року та коштуватиме 499 доларів. 

Про це пише американський вебсайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge

Читайте також:
iPad Mini з чипом A17 Pro
iPad Mini з чипом A17 Pro. Фото: apple.com

iPad Mini з чипом A17 Pro — що нового

Продаж нового iPad Mini з чипом A17 Pro, який без великого галасу анонсували в Apple, стартує 23 жовтня 2024 року. Коштуватиме девайс 499 доларів.

Це перше оновлення найменшого планшета Apple з 2021 року. Новий Mini стартує від 499 доларів. На нього вже можна оформити попереднє замовлення, а в продаж він надійде наступної середи.

Новий Mini — це, головним чином, технічна новинка: він працює на новому чіпі A17 Pro, який, за словами Apple, має на 30% швидший процесор, на 25% швидший графічний процесор і вдвічі швидший нейронний двигун порівняно з попередньою моделлю.

Пристрій також підтримує новий Apple Pencil Pro, що є приємною новиною для художників-мініатюристів, і постачається зі 128 ГБ пам'яті в базовій моделі замість 64 ГБ. Моделям зі штучним інтелектом потрібен весь простір, який вони можуть отримати.

"Чіп Wi-Fi 6E працює швидше, порт USB-C — також працює швидше, все в iPad Mini залишилося таким же, як і раніше, тільки цього разу швидше", — йдеться в огляді.

Єдина реальна зміна в дизайні нового Mini — це кольори. Цього року Apple зробила багато своїх продуктів яскравішими, і Mini з'явився у нових фіолетовому та синьому кольорах. На фотографіях вони виглядають скоріше стриманими, ніж яскравими.

Новий Apple iPad Mini з чипом A17 Pro
Новий Apple iPad Mini з чипом A17 Pro. Фото: apple.com

Як вдосконалили iPad Mini з чипом A17 Pro

Mini останнього покоління зазнав досить серйозних змін: новий дизайн, порт USB-C та низка технічних удосконалень. Враховуючи, що це був перший редизайн з моменту випуску оригінального Mini у 2012 році, не дивно, що цей Mini дуже схожий на попередній.

Велике покращення характеристик також має сенс: оскільки Apple йде ва-банк на ШІ та Apple Intelligence, їй потрібна вся потужність, яку вона може отримати практично в кожному пристрої в своїй лінійці.

У своєму релізі Apple також згадала, що новий пристрій може виконувати апаратне прискорення трасування променів, що повинно покращити якість зображення в деяких іграх високого класу, але це оновлення явно орієнтоване на штучний інтелект.

Нагадаємо, Apple анонсував чергову презентацію. Головна тема: перші комп’ютери та ноутбуки з процесорами M4, орієнтованими на штучний інтелект. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на початку 2024 року компанія Apple оголосила про суттєві зміни в політиці ремонту своїх пристроїв. Американський виробник запровадив нову функцію — блокування активації для частин iPhone, яка тепер є доступною в iOS 18.

Apple телефони гаджети смартфон комп'ютери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

20:00 Бронювання резервістів — чи можливо це під час мобілізації

19:50 Садовий заявив, що львівський забудовник у суді оскаржує історико-архітектурний план міста

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:41 Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового

19:35 Бійці 47-ої бригади показали унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

19:22 На Харківщині посилили евакуацію з двох громад

19:17 Леоненко дав смішне прізвисько Мудрику — футболісту це не сподобається

20:00 Бронювання резервістів — чи можливо це під час мобілізації

19:50 Садовий заявив, що львівський забудовник у суді оскаржує історико-архітектурний план міста

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

19:41 Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro — що у ньому нового

19:35 Бійці 47-ої бригади показали унікальні кадри підготовки новобранців — відео

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:22 На Харківщині посилили евакуацію з двох громад

19:17 Леоненко дав смішне прізвисько Мудрику — футболісту це не сподобається

19:13 В Укренерго спрогнозували, чи застосовуватимуть відключення світла завтра

19:08 Нова пошта представила поштомати нового покоління — які функції з'являться

19:03 Зеленський анонсував нові контракти в українському виробництві зброї — вечірнє звернення

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник