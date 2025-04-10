Появилось видео казни четырех пленных ВСУ — реакция МИД

Россияне расстреливают военнопленных ВСУ. Фото: скриншот видео AP

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдались в плен. Информагентство Associated Press опубликовало видео казни — в МИД Украины отреагировали.

Соответствующее видео Associated Press обнародовало в статье о казни военнопленных ВСУ в четверг, 10 апреля.

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Вблизи села Пятихатки Запорожской области российские захватчики казнили четырех украинских военных после того, как они сдались в плен. На видео видно, как украинские военнопленные под дулами автоматов вышли из разрушенного дома, подняв руки, и легли лицом на землю.

Этот инцидент сняли два беспилотника — украинский и российский. Информагентству Associated Press удалось получить оба видео. Стоит заметить, что они демонстрируют очень разные версии того, что произошло.

Россияне расстреливают военнопленных ВСУ. Фото: скриншот из видео AP

На видео, которое издание Associated Press получило от европейских военных официальных лиц, видно солдат с российскими знаками на форме, которые поднимают оружие и стреляют каждому из четырех украинцев в спину. В результате выстрелов один из воинов ВСУ остался без головы.

Представитель Центра информационной устойчивости, лондонской организации Ролло Коллинз сообщил, что это не единственное подобное убийство, которое было зафиксировано с конца 2023 года.

"Из всех казней, которые мы видели с конца 2023 года, это один из самых четких случаев. Это не типичное боевое убийство. Это незаконное действие", — подчеркнул он.

Реакция МИД Украины на казнь украинских военнопленных

"Российская армия — это сборище дегенератов. Такие казни стали системными, но каждая из них шокирует своей жестокостью", — так представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на видео, опубликованное The Associated Press, на котором российские оккупанты казнят четырех украинских военнопленных.

Тихий отметил, что эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия — это сборище дегенератов.

Скриншот сообщения МИД/Facebook

"У них нет элементарной дисциплины, ведь дисциплинированная армия не казнит военнопленных — это противоречит военной логике. Это военное преступление, и оно должно быть расследовано, в частности Международным уголовным судом. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнул представитель МИД.

А также поблагодарил AP за "замечательную журналистскую работу, которая демонстрирует, как россияне фабрикуют видео, чтобы скрывать свои зверства".

Напомним, что в марте 2025 года российские оккупанты казнили пятерых украинских военнопленных.

Кроме того, 23 февраля стало известно, что российские оккупанты расстреляли военнопленных в Курской области. Речь идет о бойцах 82-й бригады ВСУ.