З’явилося відео страти чотирьох полонених ЗСУ — реакція МЗС

Росіяни розстрілюють військовополонених ЗСУ. Фото: скриншот з відео AP

Російські окупанти вкотре розстріляли українських військових, які здалися у полон. Інформагентство Associated Press опублікувало відео страти — у МЗС України відреагували.

Відповідне відео Associated Press оприлюднило у статті про страту військовополонених ЗСУ у четвер, 10 квітня.

Реклама

Читайте також:

Росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених — деталі

Поблизу села П’ятихатки Запорізької області російські загарбники стратили чотирьох українських військових після того, як вони здалися в полон. На відео видно, як українські військовополонені під дулами автоматів вийшли зі зруйнованого будинку, піднявши руки, і лягли обличчям на землю.

Цей інцидент зафільмували два безпілотники — український та російський. Інформагентству Associated Press вдалося отримати обидва відео. Варто зауважити, що вони демонструють дуже різні версії того, що відбулося.

Росіяни розстрілюють військовополонених ЗСУ. Фото: скриншот з відео AP

На відео, яке видання Associated Press отримало від європейських військових офіційних осіб, видно солдатів з російськими знаками на формі, які підіймають зброю і стріляють кожному з чотирьох українців у спину. Внаслідок пострілів один із воїнів ЗСУ залишився без голови.

Представник Центру інформаційної стійкості, лондонської організації Ролло Коллінз повідомив, що це не єдине подібне вбивство, яке було зафіксоване з кінця 2023 року.

"З усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один з найчіткіших випадків. Це не типове бойове вбивство. Це незаконна дія", — наголосив він.

Реакція МЗС України на страту українських військовополонених

"Російська армія — це збіговисько дегенератів. Такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю", — так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на відео, опубліковане The Associated Press, на якому російські окупанти страчують чотирьох українських військовополонених.

Тихий зазначив, що ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів.

Скриншот повідомлення МЗС/Facebook

"Вони не мають елементарної дисципліни, адже дисциплінована армія не страчує військовополонених — це суперечить військовій логіці. Це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, зокрема Міжнародним кримінальним судом. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", — наголосив речник МЗС.

А також подякував AP за "чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховувати свої звірства".

Нагадаємо, що у березні 2025 року російські окупанти стратили п'ятьох українських військовополонених.

Крім того, 23 лютого стало відомо, що російські окупанти розстріляли військовополонених на Курщині. Йдеться про бійців 82-ї бригади ЗСУ.