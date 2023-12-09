Антикоррупционные органы: какие есть и чем занимаются

Сотрудники Государственного Бюро Расследований. Фото: ГБР

9 декабря в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Его инициировала ООН.

Конвенция против коррупции вступила в силу в декабре 2005 года после того, как ее ратифицировали 30 стран. Украина ратифицировала ее 18 октября 2006 года.

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Какие органы в Украине отвечают за антикоррупцию

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — расследует коррупционные преступления, касающиеся чиновников или крупных сумм государственных средств. Это центральный орган исполнительной власти с особым статусом, который борется с коррупцией в высших эшелонах власти и осуществляет только досудебное расследование.

Имеет три штаб-квартира в регионах: Львов, Одесса и Харьков.

Штат НАБУ составляет 700 работников, в том числе 246 детективов.

По данным ведомства, часто коррупционные и другие уголовные преступления, которыми занимается НАБУ — сложные, имеют высокий уровень конспирации, привлекают зарубежные компании. Выяснение всех обстоятельств требует времени, коммуникации с соответствующими органами других государств, проведение большого количества экспертиз.

Все это необходимо для формирования качественной доказательной базы и последующей передачи дела в суд. Степень виновности и принятия решения осуществляет трибунал. Окончательному решению обычно предшествуют десятки судебных заседаний.

Руководитель НАБУ Семен Кривонос. Фото: Семен Кривонос

В настоящее время НАБУ возглавляет Семен Кривонос. Этот пост он занял 6 марта 2023 года.

Государственное Бюро расследований — ГБР

ГБР предотвращает, выявляет, раскрывает и расследует уголовные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами.

Это Президент Украины, полномочия которого прекращены, премьер-министр Украины, член Кабинета Министров Украины, первый заместитель и заместитель министра, глава Фонда госимущества Украины, его первый заместитель и заместитель, нардепы, члены Центральной избирательной комиссии.

Кроме этого ГБР занимается всеми чиновниками, правоохранителями и судьями, а также военными уголовными правонарушениями.

В настоящее время в ведомстве работает 1600 человек.

Руководитель ГБР Алексей Сухачев. Фото: ДБР

ГБР возглавляет Алексей Сухачев. В декабре 2021 он стал победителем открытого конкурса и был назначен на эту должность 31 декабря 2021 на 5 лет.

Национальное агентство по предотвращению коррупции — НАПК

НАПК — не является правоохранительным органом, его основная работа предотвращать коррупцию. Согласно информации на сайте ведомства, оно отвечает за формирование антикоррупционной политики и предотвращение коррупции. В частности:

анализирует ситуацию с коррупцией в Украине и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию;

выявляет коррупционные нормы в законодательстве и проектах актов;

контролирует и проверяет декларации публичных служащих; проводит мониторинг образа их жизни;

следит за соблюдением ограничений по финансированию политических партий,

сотрудничает с обличителями коррупции, предоставляет им правовую и другую защиту.

Глава НАПК Александр Новиков. Фото: НАПК

НАПК возглавляет Александр Новиков. На этот пост он был назначен еще 15 января 2020 года Кабинетом Министров Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура — САП

САП — самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, осуществляющее надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования НАБУ, поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах, а также представляет интересы гражданина или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.

Создание САП как независимой антикоррупционной прокуратуры было одним из ключевых требований для установления безвизового режима между Украиной и ЕС еще в 2015 году.

Глава САП Александр Клименко. Фото: Униан

Руководитель САП подчинен непосредственно Генеральному прокурору Украины. По должности он его заместитель. С июля 2022 года САП возглавляет Александр Клименко.

Высший антикоррупционный суд — ВАКС

ВАКС – высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Он осуществляет правосудие с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с коррупцией преступлений и контроля над досудебным расследованием данных преступлений.

ВАКС. Фото: google.com

К основным делам, рассматриваемым ВАКС, относятся:

Хищение государственного имущества

Злоупотребление влиянием, властью и служебным положением

Нецелевое использование бюджетных средств

Как суд первой инстанции ВАКС насчитывает 27 судей.

Агентство розыска и менеджмента активов — АРМА

АРМА выявляет и ищет активы – имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или их взыскание в доход государства.

На основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве. Кроме того, ведомство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления, розыска и управления активами путем.

Руководитель АРМА Елена Дума. Фото: google.com

С июля 2023 года ведомство возглавляет Елена Дума.

Антикоррупционные органы Украины: в чем эффективность

По данным "Исследования способности, управления и взаимодействия органов антикоррупционной инфраструктуры Украины-2023" от антикоррупционной платформы Transparency International Ukraine, в 2023 году антикоррупционные органы Украины улучшили свой средний общий балл по сравнению с 2020 годом на пол балла — с 3,4 до 3, 9.

Скриншот результатов исследования. Фото: ti-ukraine.org

Наилучший результат получил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) – 4,6 балла, наихудший – Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) – 3,4 балла.

Результаты работы антикоррупционных органов:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) – 4,6 балла (в 2020 году – 4,0 балла).

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – 3,5 балла (в 2020 году – 3,3 балла).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — 4,3 балла (в 2020 году — 3,6 балла).

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 3,7 балла (в 2020 году — 3,3; в оценке 2021 года — 3,6 балла).

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) — 3,4 балла (в 2020 году — 3,0 балла).

Также Transparency International Ukraine уточнили, что из 103 рекомендаций, которые были предоставлены антикоррупционным органам еще в 2020 году, выполнены 23. 36 частично выполнены, а 41 — не выполнены вовсе.