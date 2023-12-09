Антикоррупционные органы: какие есть и чем занимаются

Антикоррупционные органы в Украине: кто и за что отвечает
9 декабря в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Его инициировала ООН.
Конвенция против коррупции вступила в силу в декабре 2005 года после того, как ее ратифицировали 30 стран. Украина ратифицировала ее 18 октября 2006 года.
Новини.LIVE рассказывают об основных антикоррупционных органах в Украине? и кто и за что отвечает.
Какие органы в Украине отвечают за антикоррупцию
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — расследует коррупционные преступления, касающиеся чиновников или крупных сумм государственных средств. Это центральный орган исполнительной власти с особым статусом, который борется с коррупцией в высших эшелонах власти и осуществляет только досудебное расследование.
Имеет три штаб-квартира в регионах: Львов, Одесса и Харьков.
Штат НАБУ составляет 700 работников, в том числе 246 детективов.
По данным ведомства, часто коррупционные и другие уголовные преступления, которыми занимается НАБУ — сложные, имеют высокий уровень конспирации, привлекают зарубежные компании. Выяснение всех обстоятельств требует времени, коммуникации с соответствующими органами других государств, проведение большого количества экспертиз.
Все это необходимо для формирования качественной доказательной базы и последующей передачи дела в суд. Степень виновности и принятия решения осуществляет трибунал. Окончательному решению обычно предшествуют десятки судебных заседаний.
В настоящее время НАБУ возглавляет Семен Кривонос. Этот пост он занял 6 марта 2023 года.
Государственное Бюро расследований — ГБР
ГБР предотвращает, выявляет, раскрывает и расследует уголовные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами.
Это Президент Украины, полномочия которого прекращены, премьер-министр Украины, член Кабинета Министров Украины, первый заместитель и заместитель министра, глава Фонда госимущества Украины, его первый заместитель и заместитель, нардепы, члены Центральной избирательной комиссии.
Кроме этого ГБР занимается всеми чиновниками, правоохранителями и судьями, а также военными уголовными правонарушениями.
В настоящее время в ведомстве работает 1600 человек.
ГБР возглавляет Алексей Сухачев. В декабре 2021 он стал победителем открытого конкурса и был назначен на эту должность 31 декабря 2021 на 5 лет.
Национальное агентство по предотвращению коррупции — НАПК
НАПК — не является правоохранительным органом, его основная работа предотвращать коррупцию. Согласно информации на сайте ведомства, оно отвечает за формирование антикоррупционной политики и предотвращение коррупции. В частности:
- анализирует ситуацию с коррупцией в Украине и разрабатывает соответствующую антикоррупционную стратегию;
- выявляет коррупционные нормы в законодательстве и проектах актов;
- контролирует и проверяет декларации публичных служащих; проводит мониторинг образа их жизни;
- следит за соблюдением ограничений по финансированию политических партий,
- сотрудничает с обличителями коррупции, предоставляет им правовую и другую защиту.
НАПК возглавляет Александр Новиков. На этот пост он был назначен еще 15 января 2020 года Кабинетом Министров Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура — САП
САП — самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, осуществляющее надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования НАБУ, поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах, а также представляет интересы гражданина или государства в суде в случаях, связанных с коррупционными правонарушениями.
Создание САП как независимой антикоррупционной прокуратуры было одним из ключевых требований для установления безвизового режима между Украиной и ЕС еще в 2015 году.
Руководитель САП подчинен непосредственно Генеральному прокурору Украины. По должности он его заместитель. С июля 2022 года САП возглавляет Александр Клименко.
Высший антикоррупционный суд — ВАКС
ВАКС – высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Он осуществляет правосудие с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с коррупцией преступлений и контроля над досудебным расследованием данных преступлений.
К основным делам, рассматриваемым ВАКС, относятся:
- Хищение государственного имущества
- Злоупотребление влиянием, властью и служебным положением
- Нецелевое использование бюджетных средств
Как суд первой инстанции ВАКС насчитывает 27 судей.
Агентство розыска и менеджмента активов — АРМА
АРМА выявляет и ищет активы – имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или их взыскание в доход государства.
На основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве. Кроме того, ведомство обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления, розыска и управления активами путем.
С июля 2023 года ведомство возглавляет Елена Дума.
Антикоррупционные органы Украины: в чем эффективность
По данным "Исследования способности, управления и взаимодействия органов антикоррупционной инфраструктуры Украины-2023" от антикоррупционной платформы Transparency International Ukraine, в 2023 году антикоррупционные органы Украины улучшили свой средний общий балл по сравнению с 2020 годом на пол балла — с 3,4 до 3, 9.
Наилучший результат получил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) – 4,6 балла, наихудший – Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) – 3,4 балла.
Результаты работы антикоррупционных органов:
- Высший антикоррупционный суд (ВАКС) – 4,6 балла (в 2020 году – 4,0 балла).
- Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – 3,5 балла (в 2020 году – 3,3 балла).
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — 4,3 балла (в 2020 году — 3,6 балла).
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 3,7 балла (в 2020 году — 3,3; в оценке 2021 года — 3,6 балла).
- Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) — 3,4 балла (в 2020 году — 3,0 балла).
Также Transparency International Ukraine уточнили, что из 103 рекомендаций, которые были предоставлены антикоррупционным органам еще в 2020 году, выполнены 23. 36 частично выполнены, а 41 — не выполнены вовсе.
Читайте Новини.LIVE!