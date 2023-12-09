Антикорупційні органи: які є та чим займаються

Працівники Державного Бюро Розслідувань. Фото: ДБР

9 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. Його ініціювала ООН.

Конвенція проти корупції набула чинності в грудні 2005 року, після того, як її ратифікували 30 країн. Україна ратифікувала її 18 жовтня 2006 року.

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Які органи в Україні відповідають за антикорупцію

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — розслідує корупційні злочини, що стосуються високопосадовців або великих сум державних коштів. Це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який бореться з корупцією у вищих ешелонах влади і здійснює лише досудове розслідування.

Має три штаб-квартири в регіонах: Львів, Одеса та Харків.

Штат НАБУ становить 700 працівників, в тому числі 246 детективів.

За даними відомства, часто корупційні та інші кримінальні злочини, якими займається НАБУ — складні, мають високий рівень конспірації, залучають компанії за кордоном. З’ясування всіх обставин потребує часу, комунікації з відповідними органами інших держав, проведення великої кількості експертиз.

Усе це потрібно для формування якісної доказової бази та подальшої передачі справи до суду. Ступінь винуватості та ухвалення рішення здійснює суд. Остаточному рішенню зазвичай передують десятки судових засідань.

Очільник НАБУ Семен Кривонос. Фото: Семен Кривонос

Наразі НАБУ очолює Семен Кривонос. Цю посаду він зайняв 6 березня 2023 року.

Державне Бюро Розслідувань — ДБР

ДБР запобігає, виявляє, розкриває та розслідує кримінальні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами.

Це Президент України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник та заступник міністра, голова Фонду держмайна України, його перший заступник та заступник, нардепи, члени Центральної виборчої комісії.

Окрім цього ДБР займається усіма високопосадовцями, правоохоронцями та суддями, а також військовими кримінальними правопорушеннями.

Наразі у відомстві працює 1600 осіб.

Очільник ДБР Олексій Сухачов. Фото: ДБР

ДБР очолює Олексій Сухачов. У грудні 2021 року він став переможцем відкритого конкурсу та був призначений на цю посаду 31 грудня 2021 року на 5 років.

Національне агентство з питань запобігання корупції — НАЗК

НАЗК — не є правоохоронним органом, його основна робота – запобігати корупції. Згідно інформації на сайті відомства, він відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції. Зокрема:

аналізує ситуацію з корупцією в Україні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію;

виявляє корупційні норми у законодавстві та проектах актів;

контролює та перевіряє декларації публічних службовців, проводить моніторинг способу їх життя;

стежить за дотриманням обмежень щодо фінансування політичних партій,

співпрацює з викривачами корупції, надає їм правовий та інший захист.

Очільник НАЗК Олександр Новіков. Фото: НАЗК

НАЗК очолює Олександр Новіков. На дану посаду він був призначений ще 15 січня 2020 року Кабінетом Міністрів України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура — САП

САП — самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування НАБУ, підтримує державне обвинувачення у відповідних провадженнях, а також представляє інтереси громадянина або держави в суді у випадках, пов'язаних із корупційними правопорушеннями.

Створення САП як незалежної антикорупційної прокуратури було однією з ключових вимог для встановлення безвізового режиму поміж Україною та ЄС ще у 2015 році.

Очільник САП Олександр Клименко. Фото: Уніан

Керівник САП підпорядкований безпосередньо Генеральному прокуророві України. За посадою він є його заступником. Із липня 2022 року САП очолює Олександр Клименко.

Вищий антикорупційний суд — ВАКС

ВАКС — вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Він здійснює правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із корупцією злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням даних злочинів.

ВАКС. Фото: google.com

До основних справ, які розглядає ВАКС, належить:

Розкрадання державного майна

Зловживання впливом, владою і службовим становищем

Нецільове використання бюджетних коштів

Як суд першої інстанції, ВАКС налічує 27 суддів.

Агентство розшуку та менеджменту активів — АРМА

АРМА виявляє та шукає активи – майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи їх стягнення в дохід держави.

На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Окрім того відомство забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері виявлення, розшуку та управління активами шляхом.

Очільниця АРМА Олена Дума. Фото: google.com

Із липня 2023 року відомство очолює Олена Дума.

Антикорупційні органи України: в чому ефективність

За даними "Дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури України-2023" від антикорупційної платформи Transparency International Ukraine, у 2023 році антикорупційні органи України покращили свій середній загальний бал у порівнянні з 2020 роком на пів бала — з 3,4 до 3,9.

Скріншот результатів дослідження. Фото: ti-ukraine.org

Найкращий результат отримав Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — 4,6 бала, а найгірший — Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) — 3,4 бала.

Результати роботи антикорупційних органів:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — 4,6 бала (у 2020 році — 4,0 бала).

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — 3,5 бала (у 2020 році — 3,3 бала).

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — 4,3 бала (у 2020 році — 3,6 бала).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 3,7 бала (у 2020 році — 3,3; в оцінці 2021 року — 3,6 бала).

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) — 3,4 бала (у 2020 році — 3,0 бала).

Також Transparency International Ukraine уточнили, що зі 103 рекомендацій, які були надані антикорупційним органам ще 2020-му році, виконані 23. 36 є частково виконаними, а 41 — не виконані зовсім.