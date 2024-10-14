Война в Украине — в Мариуполе зафиксировали большой переброс российских военных

Транспорт везет русских военных. Фото: скриншот

Через Мариуполь произошел большой переброс живой силы российских военных. В городе было замечено более 20 грузовиков без тактических марок, что свидетельствует о подготовке наступательных действий.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 14 октября.

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Андрющенко сообщал, что накануне в Мариуполе росгвардия вместе с ОМОНом в режиме блокпостов проверяли транспорты, особенно с украинскими номерами.

Россияне проверяют автомобили в Мариуполе. Фото: Мариуполь

"Как отмечал, внезапные контрпартизанские мероприятия в городе имели целью убрать Сопротивление с улиц по маршруту переброски. Убрать запугиванием. Не впервые безрезультатно", — написал советник городского головы Мариуполя.

По его словам, в городе замечено более 20 грузовиков, которые передвигались двумя колоннами по маршруту Россия — Новоазовск — Мариуполь — Никольское — Розовско-Пологовская агломерация или Времовское направление.

Он отметил, что особенность этой переброски — отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

"Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", — отметил Андрющенко.

Напомним, аналитики ISW отмечали, что российские военные истощены, а их армия теряет наступательный потенциал. Это произошло из-за значительных потерь, которые несет враг, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях.

Ранее мы писали, что в Мариупольском горсовете показали, как выглядит "Азовсталь" . Сообщается, что после боев на заводе весной 2022 года от него остались только развалины и обломки.