Війна в Україні — у Маріуполі зафіксували велике перекидання російських військових

Транспорт везе російських військових. Фото: скриншот

Через Маріуполь відбулося велике перекидання живої сили російських військових. У місті було помічено понад 20 вантажівок без тактичних марок, що свідчити про підготовку наступальних дій.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Через Маріуполь відбулося перекидання російських сил

Андрющенко повідомляв, що напередодні у Маріуполі росгвардія разом із ОМОНом у режимі блокпостів перевіряли транспорти, особливо з українськими номерами.

Росіяни перевіряють автівки у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

"Як наголошував, раптові контрпартизанські заходи в місті мали на меті прибрати Спротив з вулиць по маршруту перекидання. Прибрати залякуванням. Не вперше безрезультатно", — написав радник міського голови Маріуполя.

За його словами, в місті помічено понад 20 вантажівок, які пересувалися двома колонами за маршрутом Росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольське — Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок.

Він зазначив, що особливість цього перекидання — відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.

"Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що російські військові виснажені, а їхня армія втрачає наступальний потенціал. Це сталося через значні втрати, яких зазнає ворог, намагаючись прорвати українську оборону на кількох напрямках.

Раніше ми писали, що у Маріупольській міськраді показали, який наразі вигляд має "Азовсталь". Повідомляється, що після боїв на заводі навесні 2022 року від нього залишилися лише руїни та уламки.