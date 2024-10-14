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Андрющенко заявив про велике перекидання ворожої техніки через Маріуполь — відео

14 жовтня 2024 11:07
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Маріуполі зафіксували велике перекидання російських військових
Транспорт везе російських військових. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Через Маріуполь відбулося велике перекидання живої сили російських військових. У місті було помічено понад 20 вантажівок без тактичних марок, що свідчити про підготовку наступальних дій.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Андрющенко повідомляв, що напередодні у Маріуполі росгвардія разом із ОМОНом у режимі блокпостів перевіряли транспорти, особливо з українськими номерами.

Маріуполь
Росіяни перевіряють автівки у Маріуполі. Фото: Маріуполь Спротив

"Як наголошував, раптові контрпартизанські заходи в місті мали на меті прибрати Спротив з вулиць по маршруту перекидання. Прибрати залякуванням. Не вперше безрезультатно", — написав радник міського голови Маріуполя.

За його словами, в місті помічено понад 20 вантажівок, які пересувалися двома колонами за маршрутом Росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольське — Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрямок.

Він зазначив, що особливість цього перекидання — відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі.

"Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони", — зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що російські військові виснажені, а їхня армія втрачає наступальний потенціал. Це сталося через значні втрати, яких зазнає ворог, намагаючись прорвати українську оборону на кількох напрямках.

Раніше ми писали, що у Маріупольській міськраді показали, який наразі вигляд має "Азовсталь". Повідомляється, що після боїв на заводі навесні 2022 року від нього залишилися лише руїни та уламки. 

російські війська Маріуполь росіяни війна в Україні фронт наступ

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