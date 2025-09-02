Андрющенко объяснил, как оккупанты меняют состав учеников в Мариуполе

Школа в оккупированном Мариуполе. Фото: Еспресо.TV

Во временно оккупированном Мариуполе из более 17 тысяч школьников около 6,5 тысячи — это дети россиян, которых переселили после захвата города. В то же время количество местных первоклассников ежегодно уменьшается.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко во вторник, 2 сентября.

Ситуация со школьниками в Мариуполе

По словам Андрющенко, количество местных детей в школах стремительно сокращается. Он подчеркнул, что российская администрация активно переселяет семьи из РФ в Мариуполь, заполняя местные школы их детьми. Также, по его словам, оккупанты пытаются навязывать собственные учебные программы.

Среди 17 тысяч школьников Мариуполя около 6,5 тысяч - это дети, привезенные из России. Ежегодно количество местных первоклассников становится меньше, тогда как доля детей россиян стабильно растет, отметил Андрющенко.

Несмотря на это, часть родителей пытается сохранить украинскую идентичность своих детей. Они продолжают дистанционно обучать их с украинскими учителями, чтобы дети не теряли связь с родной культурой.

