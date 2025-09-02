Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Андрющенко рассказал, сколько детей россиян учатся в Мариуполе

Андрющенко рассказал, сколько детей россиян учатся в Мариуполе

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:18
Андрющенко объяснил, как оккупанты меняют состав учеников в Мариуполе
Школа в оккупированном Мариуполе. Фото: Еспресо.TV

Во временно оккупированном Мариуполе из более 17 тысяч школьников около 6,5 тысячи — это дети россиян, которых переселили после захвата города. В то же время количество местных первоклассников ежегодно уменьшается.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация со школьниками в Мариуполе

По словам Андрющенко, количество местных детей в школах стремительно сокращается. Он подчеркнул, что российская администрация активно переселяет семьи из РФ в Мариуполь, заполняя местные школы их детьми. Также, по его словам, оккупанты пытаются навязывать собственные учебные программы.

Среди 17 тысяч школьников Мариуполя около 6,5 тысяч - это дети, привезенные из России. Ежегодно количество местных первоклассников становится меньше, тогда как доля детей россиян стабильно растет, отметил Андрющенко.

Несмотря на это, часть родителей пытается сохранить украинскую идентичность своих детей. Они продолжают дистанционно обучать их с украинскими учителями, чтобы дети не теряли связь с родной культурой.

Напомним, что начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о старте учебного года в городе.

Ранее мы также информировали, что гражданин может официально устроиться на работу в школу и получить отсрочку от мобилизации даже после наложения штрафа от ТЦК.

образование школы Мариуполь учеба учебный год школьники
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации