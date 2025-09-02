Андрющенко пояснив, як окупанти змінюють склад учнів у Маріуполі

Школа у окупованому Маріуполі. Фото: Еспресо.TV

У тимчасово окупованому Маріуполі з понад 17 тисяч школярів близько 6,5 тисячі — це діти росіян, яких переселили після захоплення міста. Водночас кількість місцевих першокласників щороку зменшується.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко у вівторок, 2 вересня.

Ситуація зі школярами у Маріуполі

За словами Андрющенка, кількість місцевих дітей у школах стрімко скорочується. Він підкреслив, що російська адміністрація активно переселяє сім'ї з РФ до Маріуполя, заповнюючи місцеві школи їхніми дітьми. Також, за його словами, окупанти намагаються нав'язувати власні навчальні програми.

Серед 17 тисяч школярів Маріуполя близько 6,5 тисячі — це діти, привезені з Росії. Щороку кількість місцевих першокласників стає меншою, тоді як частка дітей росіян стабільно зростає, зазначив Андрющенко.

Попри це, частина батьків намагається зберегти українську ідентичність своїх дітей. Вони продовжують дистанційно навчати їх з українськими вчителями, щоб діти не втрачали зв’язок із рідною культурою.

