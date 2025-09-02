Відео
Головна Новини дня Андрющенко розповів, скільки дітей росіян навчаються у Маріуполі

Андрющенко розповів, скільки дітей росіян навчаються у Маріуполі

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:18
Андрющенко пояснив, як окупанти змінюють склад учнів у Маріуполі
Школа у окупованому Маріуполі. Фото: Еспресо.TV

У тимчасово окупованому Маріуполі з понад 17 тисяч школярів близько 6,5 тисячі — це діти росіян, яких переселили після захоплення міста. Водночас кількість місцевих першокласників щороку зменшується.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Ситуація зі школярами у Маріуполі

За словами Андрющенка, кількість місцевих дітей у школах стрімко скорочується. Він підкреслив, що російська адміністрація активно переселяє сім'ї з РФ до Маріуполя, заповнюючи місцеві школи їхніми дітьми. Також, за його словами, окупанти намагаються нав'язувати власні навчальні програми.

Серед 17 тисяч школярів Маріуполя близько 6,5 тисячі — це діти, привезені з Росії. Щороку кількість місцевих першокласників стає меншою, тоді як частка дітей росіян стабільно зростає, зазначив Андрющенко.

Попри це, частина батьків намагається зберегти українську ідентичність своїх дітей. Вони продовжують дистанційно навчати їх з українськими вчителями, щоб діти не втрачали зв’язок із рідною культурою. 

Нагадаємо, що начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив про старт навчального року у місті

Раніше ми також інформували, що громадянин може офіційно влаштуватися на роботу до школи та отримати відстрочку від мобілізації навіть після накладення штрафу від ТЦК. 

освіта школи Маріуполь навчання навчальний рік школярі
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
