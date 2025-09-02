Андрющенко пояснив, як окупанти змінюють склад учнів у Маріуполі

Андрющенко розповів, скільки дітей росіян навчаються у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі з понад 17 тисяч школярів близько 6,5 тисячі — це діти росіян, яких переселили після захоплення міста. Водночас кількість місцевих першокласників щороку зменшується.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко у вівторок, 2 вересня.
Ситуація зі школярами у Маріуполі
За словами Андрющенка, кількість місцевих дітей у школах стрімко скорочується. Він підкреслив, що російська адміністрація активно переселяє сім'ї з РФ до Маріуполя, заповнюючи місцеві школи їхніми дітьми. Також, за його словами, окупанти намагаються нав'язувати власні навчальні програми.
Серед 17 тисяч школярів Маріуполя близько 6,5 тисячі — це діти, привезені з Росії. Щороку кількість місцевих першокласників стає меншою, тоді як частка дітей росіян стабільно зростає, зазначив Андрющенко.
Попри це, частина батьків намагається зберегти українську ідентичність своїх дітей. Вони продовжують дистанційно навчати їх з українськими вчителями, щоб діти не втрачали зв’язок із рідною культурою.
Нагадаємо, що начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив про старт навчального року у місті.
Раніше ми також інформували, що громадянин може офіційно влаштуватися на роботу до школи та отримати відстрочку від мобілізації навіть після накладення штрафу від ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!