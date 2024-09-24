Жители Мариуполя и Волновахи рискуют остаться без тепла зимой

Разрушенные дома в Мариуполе в результате российских ударов. Фото: Мариупольский городской совет

Временно оккупированные города Мариуполь и Волноваха в Донецкой области не готовы к отопительному сезону. Общая готовность оценивается лишь на 60%, поэтому значительная часть районов останется без центрального теплоснабжения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Мариуполь недостаточно подготовлен к отопительному сезону

Андрющенко отметил, что во время совещания по готовности Донетчины к отопительному сезону, которое проводил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов. Выяснилось, что ни Мариуполь, ни Волноваха не готовы к зиме.

"Мариуполь только начал замену теплотрасс от новой котельной на Левобережье и не успеет до октября. Опять большая часть района будет без центрального теплоснабжения. Такая же история по Центральному району", — заявил Андрющенко.

По его словам, общую готовность оценили в 60%. Однако сколько именно людей будет оборваться теплом неизвестно.

"Из интересного. Все время пребывания "почетной персоны" город патрулировали вертолеты. Для чего? Непонятно, но такое отвлечение боевой авиации от линии фронта устраивает", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Напомним, в Киеве планируют начать отопительный сезон 15 октября, однако дата может быть изменена в зависимости от погодных условий.

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