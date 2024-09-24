Жителі Маріуполя та Волновахи ризикують залишитись без тепла зимою

Зруйновані будинки в Маріуполі внаслідок російських ударів. Фото: Маріупольська міська рада

Тимчасово окуповані міста Маріуполь та Волноваха у Донецькій області не готові до опалювального сезону. Загальна готовність оцінюється лише на 60%, тому значна частина районів залишиться без центрального теплопостачання.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Андрющенко зазначив, що під час наради щодо готовності Донеччини до опалювального сезону, яку проводив заступник міністра будівництва та ЖКГ РФ Валерій Леонов. З'ясувалося, що ні Маріуполь, ні Волноваха не готові до зими.

"Маріуполь лише почав заміну теплотрас від нової котельної на Лівобережжі та не встигне до жовтня. Знов велика частина району буде без центрального теплопостачання. Така сама історія по Центральному району", — заявив Андрющенко.

За його словами, загальну готовність оцінили в 60%. Проте скільки саме людей буде обірватися теплом невідомо.

"З цікавого. Весь час перебування "почесної персони" місто патрулювали гвинтокрили. Для чого? Незрозуміло, але таке відволікання бойової авіації від лінії фронту влаштовує", — зауважив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, у Києві планують почати опалювальний сезон 15 жовтня, проте дата може бути змінена, залежно від погодних умов.

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