Главная Новости дня Аналитик сделал неоднозначное заявление относительно донатов

Аналитик сделал неоднозначное заявление относительно донатов

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 14:23
Илья Несходовский заявил, что государство не должно заставлять украинцев донатить
Илья Несходовский. Фото: Facebook Ильи Несходовского

На четвертом году войны государство не должно заставлять людей донатить. Сбор средств на армию показывает институциональную несостоятельность государства обеспечить военных необходимыми ресурсами.

Об этом заявил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в эфире Ранок.LIVE.

Кто должен обеспечивать армию вооружением - заявление Несходовского

"Почему народ на четвертом году войны должен донатить? Я еще понимаю первый год, когда еще все было неопределенно. Но на четвертый год не должно быть донатов", — заявил он.

Несходовский рассказал, что недавно был в эфире одного из СМИ и там собирали средства на минометы. По его словам, это показывает институциональную несостоятельность государства обеспечить военных необходимыми ресурсами, несмотря на большой бюджет.

"Как это? Минобороны не может выделить миномет? И надо собирать средства. Это где должно покупаться? На базаре?", — добавил он.

В то же время эксперт призвал поддерживать армию через донаты тем, кому доверяете, и сообщил, что сам отдает 10% от своего дохода на нужды армии.

Напомним, недавно в столице задержали мошенницу, которая обманывала людей под предлогом сбора средств для украинских военных. Средства женщина якобы собирала на генераторы и автомобили.

Также мы писали, что в Киеве состоялся "Самый длинный в мире марафон". В благотворительном забеге приняли участие украинские защитники, которые получили тяжелые ранения, родные погибших и люди с протезированием.

Минобороны ВСУ армия война в Украине донат
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
