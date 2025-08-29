Илья Несходовский заявил, что государство не должно заставлять украинцев донатить

Илья Несходовский. Фото: Facebook Ильи Несходовского

На четвертом году войны государство не должно заставлять людей донатить. Сбор средств на армию показывает институциональную несостоятельность государства обеспечить военных необходимыми ресурсами.

Об этом заявил руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в эфире Ранок.LIVE.

"Почему народ на четвертом году войны должен донатить? Я еще понимаю первый год, когда еще все было неопределенно. Но на четвертый год не должно быть донатов", — заявил он.

Несходовский рассказал, что недавно был в эфире одного из СМИ и там собирали средства на минометы. По его словам, это показывает институциональную несостоятельность государства обеспечить военных необходимыми ресурсами, несмотря на большой бюджет.

"Как это? Минобороны не может выделить миномет? И надо собирать средства. Это где должно покупаться? На базаре?", — добавил он.

В то же время эксперт призвал поддерживать армию через донаты тем, кому доверяете, и сообщил, что сам отдает 10% от своего дохода на нужды армии.

