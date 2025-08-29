Ілля Несходовський заявив, що держава не має змушувати українців донатити

Ілля Несходовський. Фото: Facebook Іллі Несходовського

На четвертому році війни держава не повинна змушувати людей донатити. Збір коштів на армію показує інституційну неспроможність держави забезпечити військових необхідними ресурсами.

Про це заявив керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто має забезпечувати армію озброєнням — заява Несходовського

"Чому народ на четвертому році війни має донатити? Я ще розумію перший рік, коли ще все було невизначено. Але на четвертий рік не повинно бути донатів", — заявив він.

Несходовський розповів, що нещодавно був в ефірі одного зі ЗМІ і там збирали кошти на міномети. За його словами, це показує інституційну неспроможність держави забезпечити військових необхідними ресурсами, незважаючи на великий бюджет.

"Як це? Міноборони не може виділити міномет? І треба збирати кошти. Це де має купуватися? На базарі?", — додав він.

Водночас експерт закликав підтримувати армію через донати тим, кому довіряєте, та повідомив, що сам віддає 10% від свого доходу на потреби війська.

Нагадаємо, нещодавно у столиці затримали шахрайку, яка обманювала людей під приводом збору коштів для українських військових. Кошти жінка нібито збирала на генератори та автомобілі.

Також ми писали, що у Києві відбувся "Найдовший у світі марафон". У благодійному забігу взяли участь українські захисники, які отримали важкі поранення, рідні загиблих та люди з протезуваннями.