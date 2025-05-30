Россия перебросила десятки ракетоносителей — аналитик объяснил истинную цель

Аналитик объяснил, зачем РФ перегнала десятки ракетоносителей
Военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил, зачем Россия перегнала десятки ракетоносителей. По его словам, это элемент военно-политического давления на Украину.
Об этом Дмитрий Снегирев заявил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 29 мая.
Россия перегнала ракетоносители
Снегирев отметил, что РФ пытается продемонстрировать готовность к дальнейшим сценариям. В частности, речь идет об усилении ракетных атак.
Аналитик подчеркнул, что это элемент военно-политического давления.
"Заметьте, усиление боевых действий приходится на активизацию ударов по территории Украины с использованием аэробаллистических, аэродинамических средств поражения", — говорит Снегирев.
Он призвал украинцев максимально серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги.
Напомним, 29 мая российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Захватчики применили ракеты типа "Х-35".
Кроме того, сегодня враг нанес удары по Одесской и Николаевской областях. Известно об одном погибшем и трех раненых.
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