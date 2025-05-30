Росія перекинула десятки ракетоносіїв — аналітик пояснив справжню мету

Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95. Фото: росЗМІ

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо Росія перегнала десятки ракетоносіїв. За його словами, це елемент військово-політичного тиску на Україну.

Про це Дмитро Снєгирьов заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 29 травня.

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Росія перегнала ракетоносії

Снєгирьов зауважив, що РФ намагається продемонструвати готовність до подальших сценаріїв. Зокрема, йдеться про посилення ракетних атак.

Аналітик наголосив, що це елемент військово-політичного тиску.

"Зауважте, посилення бойових дій припадає на активізацію ударів по території України з використанням аеробалістичних, аеродинамічних засобів ураження", — каже Снєгирьов.

Він закликав українців максимально серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували Харківську область. Загарбники застосували ракети типу "Х-35".

Крім того, сьогодні ворог завдав ударів по Одеській та Миколаївській областях. Відомо про одного загиблого та трьох поранених.