Росія перекинула десятки ракетоносіїв — аналітик пояснив справжню мету

Аналітик пояснив, навіщо РФ перегнала десятки ракетоносіїв
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо Росія перегнала десятки ракетоносіїв. За його словами, це елемент військово-політичного тиску на Україну.
Про це Дмитро Снєгирьов заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 29 травня.
Росія перегнала ракетоносії
Снєгирьов зауважив, що РФ намагається продемонструвати готовність до подальших сценаріїв. Зокрема, йдеться про посилення ракетних атак.
Аналітик наголосив, що це елемент військово-політичного тиску.
"Зауважте, посилення бойових дій припадає на активізацію ударів по території України з використанням аеробалістичних, аеродинамічних засобів ураження", — каже Снєгирьов.
Він закликав українців максимально серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, 29 травня російські окупанти атакували Харківську область. Загарбники застосували ракети типу "Х-35".
Крім того, сьогодні ворог завдав ударів по Одеській та Миколаївській областях. Відомо про одного загиблого та трьох поранених.
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