Американский Чернобыль - атомная станция Три-Майл-Айленд в Пенсильвании

Атомная станция Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Фото: Jeremy Long - WITF

В США готовят к запуску электростацию Three Mile Island, которую в мире называют американским "Чернобылем". Ее не эксплуатировали почти полвека, но сейчас реанимируют из-за значительного роста спроса на электричество. В частности, для питания объектов работы искусственного интеллекта.

Оператор американской атомной электростанции Три-Майл-Айленд заказал главный силовой трансформатор для ядерного реактора, сообщает Reuters.

Читайте также:

Американский "Чернобыль"

Компания Constellation намерена возродить станцию Три-Майл-Айленд в Пенсильвании с целью подпитки центра обработки данных Microsoft. По прогнозам, компьютерный гигант будет платить не менее 100 долларов за мегаватт-час. Эта стоимость вдвое превышает обычную стоимость возобновляемой энергии в регионе.

Согласно планам, возобновление энергоблока 1 на Три-Майл-Айленде займет четыре года. Потратить на это придется минимум 1,6 миллиарда долларов, а трансформатор будет стоить 100 миллионов долларов, и он станет самой большой и затратной единицей, которую необходимо будет заменить для перезапуска станции. К работе будут привлечены тысячи рабочих, которым предстоит перезапуск выведенного из эксплуатации американского "Чернобыля".

Контракт с Microsoft

Как известно, атомные электростанции создают значительное количество безуглеродной электроэнергии. Это привлекательно для таких компаний, как Microsoft, поскольку они имеют климатические обязательства и сталкиваются с растущим общественным контролем из-за хаотического использования энергии.

Компания Constellation объявила о подписании 20-летнего контракта с Microsoft: ядерный реактор будет поставлять 835 МВт электроэнергии для центра обработки данных компьютерной корпорации.

Впрочем, повторный запуск атомной электростанции требует масштабных лицензионных изменений и разрешений. Местные активисты уже заявили о намерениях бороться с проектом из-за проблем безопасности и экологии.

Атомная станция Три-Майл-Айленд. Фото: Jeremy Long - WITF

Авария на атомной электростанции в США

28 марта 1979 года на атомной электростанции Three Mile Island в США произошла утечка топлива из ядерного реактора. Защитный корпус реактора выдержал, обошлось без жертв и экологической катастрофы. На ликвидацию последствий ушло более десяти лет и миллиарда долларов, а новые ядерные реакторы в США позволили строить только в 2012 году. Эта авария до Чернобыльской катастрофы считалась самой масштабной в истории мировой ядерной энергетики.

Напомним, житель Черкасской области рассказал о своих воспоминаниях о ликвидации аварии на ЧАЭС. Также мы рассказывали о смертоносном объекте в Чернобыле, способном убить за два дня здорового человека.