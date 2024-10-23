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Американський "Чорнобиль" — у США готують до запуску аварійну електростанцію

23 жовтня 2024 15:19
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Американський Чорнобиль — атомна станція Три-Майл-Айленд у Пенсільванії
Атомна станція Три-Майл-Айленд у Пенсільванії. Фото: Jeremy Long - WITF
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

У США готують до запуску електростацію Three Mile Island, яку у світі називають американським "Чорнобилем". Її не експлуатували майже півстоліття, але зараз реанімують через значний зріст попиту на електрику. Зокрема, для живлення об'єктів роботи штучного інтелекту.

Оператор американської атомної електростанції Три-Майл-Айленд замовив головний силовий трансформатор для ядерного реактора, повідомляє Reuters.

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Американський "Чорнобиль" 

Компанія Constellation має намір відродити станцію Три-Майл-Айленд у Пенсільванії з метою підживлення центру обробки даних Microsoft. За прогнозами, комп'ютерний гігант буде платити щонайменше 100 доларів за мегават-годину. Ця вартість вдвічі перевищує звичайну вартість відновлюваної енергії в регіоні.

Згідно з планами, відновлення енергоблока 1 на Три-Майл-Айленді займе чотири роки. Витратити на це доведеться щонайменше 1,6 мільярда доларів, а трансформатор коштуватиме 100 мільйонів доларів, і він стане найбільшою та найвитратнішою одиницею, яку необхідно буде замінити для перезапуску станції. До роботи будуть залучені тисячі робітників, яким потрібно буде здійснити перезапуск виведеного з експлуатації американського "Чорнобиля".

Контракт з Microsoft

Як відомо, атомні електростанції створюють значну кількість безвуглецевої електроенергії. Це привабливо для таких компаній, як Microsoft, оскільки вони мають кліматичні зобов’язання та стикаються з дедалі більшим громадським контролем через хаотичне використання енергії.

Компанія Constellation оголосила про підписання 20-річного контракту з Microsoft: ядерний реактор постачатиме 835 МВт електроенергії для центру обробки даних комп'ютерної корпорації.

Втім, повторний запуск атомної електростанції потребує масштабних ліцензійних змін і дозволів. Місцеві активісти вже заявили про наміри боротися з проєктом через проблеми безпеки та екології.

Атомна станція Три-Майл-Айленд
Атомна станція Три-Майл-Айленд. Фото: Jeremy Long - WITF

Аварія на атомній електростанції у США

28 березня 1979 року на атомній електростанції Three Mile Island у США стався витік палива з ядерного реактора. Захисний корпус реактора витримав, обійшлося без жертв і екологічної катастрофи. На ліквідацію наслідків пішло понад десять років і мільярд доларів, а нові ядерні реактори в США дозволили будувати тільки у 2012 році. Ця аварія до Чорнобильської катастрофи вважалась наймасштабнішою в історії світової ядерної енергетики.

Нагадаємо, мешканець Черкаської області розповів свої спогади про ліквідацію аварії на ЧАЕС. Також ми розповідали про смертоносний об'єкт у Чорнобилі, який здатен вбити за два дні здорову людину. 

радіація Чорнобиль США Атомна електростанція аварія

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