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Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

9 декабря 2023 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины
Военные Вооруженных сил Украины стреляют из гаубицы на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Эксперты одного из зарубежных изданий уверенно назвали "кратчайший путь к победе Украины". Более того они подчеркнули, что Западу нужно поддержать нашу страну на этом пути.

Об этом написали специалисты издания Foreign Policy.

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Отмечается, что кратчайшим путем к победе Украины является Крым. Однако легкого выхода из этой ситуации нет, ведь Россия уже дала понять, что успокоится только в случае капитуляции Украины. Таким образом, "неуязвимое наземное наступление" Киева Россию только рассмешит. Поэтому Украине нужно предоставить все средства для победы — это "единственный способ заставить российского президента Владимира Путина отказаться от его цели".

Также авторы подчеркивают, что Соединенные Штаты должны понимать, что РФ не стремится по-настоящему прекратить боевые действия.

"Мы уже знаем, что Путин рассматривает прекращение огня как орудия войны. Также нереалистично думать, что Путин удовлетворится контролем над пятью регионами Украины, которые он уже аннексировал: Крымом, Донетчиной, Херсонщиной, Луганщиной и Запорожьем, только первую из которых он полностью контролирует", — говорится в материале.

Почему Запад должен помогать Украине

По словам экспертов, украинцы уверены в необходимости вооруженного противостояния с РФ, в чем могут похвастаться результатами. Более того Украина до сих пор имеет силы для продолжения борьбы, отказываться от ее поддержки сейчас "было бы преждевременно".

"Запрет Вашингтона на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России еще больше сковал наручниками Киева. Как писал один из авторов этой статьи весной прошлого года, перед началом контрнаступления Украины: "Если контрнаступление Украины останавливается или даже проваливается, это не повод прекращать поддержку. Напротив, это время учиться на ошибках, поддерживать поток оружия и учебы, а также готовить Украину к следующему этапу войны", — вспомнили авторы.

Почему важно в первую очередь деоккупировать Крым

По их словам, сейчас стартует новый этап войны, поэтому Запад должен рассмотреть более смелые идеи помощи Украине в приближении ее к победе. Для этого Киеву следует сосредоточиться на Крыме.

"Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой поставок для российских операций на юге Украины. Как первый шаг, Украина должна отказать России в свободе действовать из Крыма", — добавили специалисты.

Напомним, что Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.

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