Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України
Експерти одного з закордонних видань впевнено назвали "найкоротший шлях до перемоги України". Щобільше вони наголосили, що Заходу потрібно підтримати нашу країну на цьому шляху.
Про це написали фахівці видання Foreign Policy.
Який найкоротший шлях для перемоги України
Зазначається, що найкоротшим шляхом до перемоги України є Крим. Однак легкого виходу з цієї ситуації немає, адже Росія вже дала зрозуміти, що заспокоїться лише у випадку капітуляції України. Таким чином "невразливий наземний наступ" Києва Росію лише розсмішить. Тому Україні потрібно надати всі засоби для перемоги — це "єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети".
Також автори підкреслюють, що Сполучені Штати мають розуміти те, що РФ не прагне по-справжньому припинити бойові дії.
"Ми вже знаємо, що Путін розглядає припинення вогню як знаряддя війни. Також нереалістично думати, що Путін задовольниться контролем над п’ятьма регіонами України, які він уже анексував: Кримом, Донеччиною, Херсонщиною, Луганщиною і Запоріжжям, лише першу з яких він повністю контролює", — йдеться в матеріалі.
Чому Захід повинен допомагати Україні
За словами експертів, українці впевнені в необхідності збройного протистояння з РФ, в чому можуть похвалитися результатами. Щобільше Україна досі має сили для продовження боротьби, відмовлятися від її підтримки зараз "було б передчасно".
"Заборона Вашингтона на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії ще більше скувала наручники Києва. Як писав один з авторів цієї статті навесні минулого року, перед початком контрнаступу України: "Якщо контрнаступ України зупиняється або навіть провалюється, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це час вчитися на помилках, підтримувати потік зброї та навчання, а також готувати Україну до наступного етапу війни", — згадали автори.
Чому важливо першочергово деокупувати Крим
За їх словами, зараз стартує новий етап війни, тому Захід повинен розглянути більш сміливі ідеї допомоги Україні в наближенні її до перемоги. Для цього Києву слід зосередитись на Криму.
"Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму", — додали фахівці.
Нагадаємо, що Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.
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