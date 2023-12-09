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Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

9 грудня 2023 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України
Військові Збройних сил України стріляють із гаубиці на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Експерти одного з закордонних видань впевнено назвали "найкоротший шлях до перемоги України". Щобільше вони наголосили, що Заходу потрібно підтримати нашу країну на цьому шляху.

Про це написали фахівці видання Foreign Policy.

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Який найкоротший шлях для перемоги України

Зазначається, що найкоротшим шляхом до перемоги України є Крим. Однак легкого виходу з цієї ситуації немає, адже Росія вже дала зрозуміти, що заспокоїться лише у випадку капітуляції України. Таким чином "невразливий наземний наступ" Києва Росію лише розсмішить. Тому Україні потрібно надати всі засоби для перемоги — це "єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети".

Також автори підкреслюють, що Сполучені Штати мають розуміти те, що РФ не прагне по-справжньому припинити бойові дії.

"Ми вже знаємо, що Путін розглядає припинення вогню як знаряддя війни. Також нереалістично думати, що Путін задовольниться контролем над п’ятьма регіонами України, які він уже анексував: Кримом, Донеччиною, Херсонщиною, Луганщиною і Запоріжжям, лише першу з яких він повністю контролює", — йдеться в матеріалі. 

Чому Захід повинен допомагати Україні

За словами експертів, українці впевнені в необхідності збройного протистояння з РФ, в чому можуть похвалитися результатами. Щобільше Україна досі має сили для продовження боротьби, відмовлятися від її підтримки зараз "було б передчасно".

"Заборона Вашингтона на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії ще більше скувала наручники Києва. Як писав один з авторів цієї статті навесні минулого року, перед початком контрнаступу України: "Якщо контрнаступ України зупиняється або навіть провалюється, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це час вчитися на помилках, підтримувати потік зброї та навчання, а також готувати Україну до наступного етапу війни", — згадали автори.

Чому важливо першочергово деокупувати Крим

За їх словами, зараз стартує новий етап війни, тому Захід повинен розглянути більш сміливі ідеї допомоги Україні в наближенні її до перемоги. Для цього Києву слід зосередитись на Криму.

"Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму", — додали фахівці.

Нагадаємо, що Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

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