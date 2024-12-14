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Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

14 декабря 2024 22:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Девушка из США приобрела жилье в Италии за 1 евро - при каком условии
Мередит возле дома в Италии. Фото: CNBC
Евгения Брюховецкая - редактор

В Италии предлагают приобрести жилье за один евро, но есть условия. Новому владельцу дома придется выполнить реконструкцию, которая может стоить немалых денег. Такую возможность воспользовалась американка.

Об этом пишет CNBC.

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Девушка, по имени Мередит родом из Чикаго в 2019 году узнала о программе, которая позволяет приобрести жилье в итальянском городке по очень низкой цене. В то же время она узнала, что имеет итальянские корни, что и стало главным знаком для переезда в эту страну.

Так, она приобрела дом в городе Самбука-ди-Сицилия, откуда и был родом ее предок. Это решение стало для американки проектом, поскольку пришлось проводить полную реконструкцию.

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Дом до ремонта. Фото: CNBC
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Реконструкция дома. Фото: CNBC

Позже она приобрела еще один дом, рядом. На оба объекта она потратила чуть более 29 тысяч долларов, но они были в очень запущенном состоянии.

После масштабной реконструкции ей удалось увеличить площадь дома до 250 квадратных метров.

Стоимость ремонта

Мередит рассказала, что всего на ремонт, который длился более четырех лет, потратила около 475 тысяч долларов. Теперь это здание стало современным и имеет две основные спальни, гостевые комнаты, библиотеку, сауну и террасы.

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Дом после ремонта. Фото: CNBC
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Дом после ремонта. Фото: CNBC
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Дом после ремонта. Фото: CNBC
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Дом после ремонта. Фото: CNBC
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Дом после ремонта. Фото: CNBC

В будущем девушка планирует передать дом в собственность города, чтобы его сохранили в том же виде.

Ранее стало известно, что в прошлом году участница шоу "Голос страны" Мила Нитич продала свое единственное жилье в Ирпене и вложила деньги в развитие карьеры.

Кроме того, риэлтор рассказала для Новини.LIVE, нужно ли инвестировать в квартиры в этом году.

США Италия жилье покупки дом государственные программы

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